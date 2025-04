Será? Detalhe em novas fotos de Neymar Jr e Bruna Biancardi chama atenção

Em meio a boatos de casamento, o casal Neymar Jr e Bruna Biancardi despertaram curiosidade ao compartilharem novas fotos

O jogador de futebol Neymar Jr e a companheira, Bruna Biancardi, despertaram a curiosidade do público na noite de segunda-feira, 31, após compartilharem nas redes sociais algumas fotos novas. Isso porque, nos cliques, o casal aparece usando um anel semelhante a uma aliança prateada .

Apesar de terem se reconciliado há pouco menos de um ano, Neymar e Bruna Biancardi, até então, não usavam anel de compromisso. O detalhe chamou atenção logo após a influenciadora digital publicar em seu perfil um registro usando o suposto acessório de compromisso no dedo.

O atleta do Santos, por sua vez, compartilhou uma sequência de fotos na academia e, em uma das imagens, é possível notar em seu dedo o anel bastante parecido com o que Bruna Biancardi foi clicada. Vale lembrar que, recentemente, o colunista Matheus Baldi revelou que o casal planeja subir ao altar em 2026.

Neymar Jr, no entanto, negou as informações. "Não tem nada marcado ainda. Já falei para ela que começou aparecer esse monte de coisa: 'me avisa'", disse ele, aos risos. "Nem eu estava sabendo. Eu falei: 'me avisa a data que eu preciso me arrumar pelo menos'", acrescentou o atleta durante a Cerimônia de Premiação do Paulistão 2025.

Mavie rouba a cena em novas fotos com Bruna Biancardi

Bruna Biancardi encheu as redes sociais de fofura na tarde de segunda-feira, 31, ao compartilhar novas fotos com a filha, Mavie, de 1 aninho, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr.

Nas fotos, a influenciadora digital aparece em um momento fofo com a herdeira, que está dando um belo sorriso, mostrando seus primeiros dentinhos. "Nossas tardes", se derreteu a famosa, que está à espera de Mel, sua segunda filha com o atacante do Santos; confira os registros!

