Grávida, Bia Miranda exibe rostinho da segunda filha em ultrassom

Falta pouco! Mãe de Kaleb, a ex-A Fazenda Bia Miranda está à espera da segunda filha, fruto do relacionamento com Samuel Sant'Anna

A influenciadora digital Bia Miranda está ansiosa para a chegada de Maysha, sua segunda filha. Grávida de 6 meses, a ex-participante de 'A Fazenda 14', da Record TV, dividiu com o público na tarde de terça-feira, 25, a primeira imagem do rostinho da bebê.

Por meio das redes sociais, Bia compartilhou alguns registros de seu pré-natal e revelou que finalmente poderia ver a filha através de uma ultrassonografia 3D. A influenciadora ainda comentou sobre o fato de sua barriga não ter crescido tanto.

"Faltam 3 meses para ela nascer, e minha barriga está assim. Queria também ficar com o barrigão, mas eu acho que quando eu for para 8 meses ou 7, minha barriga vai 'espichar'. Hoje é o exame 3D, que vai dar para ver o rostinho dela. Vamos ver se já está formadinha", declarou ela.

Vale lembrar que Bia Miranda já é mãe de Kaleb, de 8 meses, fruto da antiga união com DJ Buarque. Maysha, a caçula da famosa, é filha da jovem com Samuel Sant'Anna, seu atual companheiro.

Recentemente, ela rebateu as especulações de que não estaria grávida, uma vez que ainda não é possível notar a barriga. Bia Miranda ainda reforçou que o fato de não ficar com barrigão tem a ver com a genética.

Bia Miranda mostra rostinho da filha - Reprodução/Instagram

Jenny Miranda comenta sobre proibição de ver os netos

Recentemente, Jenny Miranda aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos seguidores nas redes sociais. A famosa comentou sobre o fato de não poder conhecer os netos.

Jenny é mãe de Bia Miranda, que é mãe de Kaleb, de oito meses, fruto do seu relacionamento com Buarque, e está à espera de Maysha, do atual relacionamento com Samuel Sant'Anna, mais conhecido como Gato Preto.

"Acredito que se não deixou até agora, não irá deixar. Porém, tem outros meios para que isso aconteça. E não vou desistir de pegar meus netos no colo e de ver eles crescerem", disse ela.

