Jenny Miranda posa com o marido e revela planos de engravidar em breve

Jenny Miranda posou com o marido Fábio Gontijo em suas redes sociais e revelou que tem planos para aumentar a família muito em breve

Em suas redes sociais, Jenny Miranda sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de um milhão de seguidores.

Nesta quinta-feira, 7, a famosa publicou em sua conta no Instagram uma foto em que aparece ao lado do marido Fábio Gontijo e revelou que tem planos de aumentar a família. Jenny, que é mãe de Bia Miranda e de Enrico, de seis anos, até mesmo contou que já tirou o seu DIU (Dispositivo Intrauterino).

"Tiramos essa foto há mais ou menos um mês, quando estávamos indo tirar o meu DIU! Fábio Gontijo já estava emocionado desde o elevador! Agora já podemos contar para vocês que estamos nos preparando para aumentar a família! Torçam pela gente para logo mais vir um (ou dois como o meu amor quer). Enrico logo vai ganhar um irmãozinho ou irmãzinha! Vocês apostam que vem 1º um menino ou menina?", escreveu ela na legenda.

Fábio fez questão de deixar um comentário na publicação e expressou a sua felicidade. "Esperei muito tempo por este momento, é impossível não ficar emocionado! Obrigado meu amor por me fazer o homem mais feliz do mundo. Você é a mulher que esperei minha vida inteira para realizar este sonho! Vindo um garotinho ou garotinha vamos amar incondicionalmente", disse ele.

Polêmica

A participação de Gretchen no programa De Frente com Blogueirinha, do DiaTV, viralizou nas redes sociais. Isso porque, durante a entrevista da cantora, ela afirmou não conhecer Jenny Miranda.

A declaração de Gretchen aconteceu após Blogueirinha perguntar com qual familiar a artista não se dava bem atualmente. A cantora, então, contou que convive em harmonia com todos os familiares, inclusive Bia Miranda, que não é neta biológica mas a considera como parente.

"A Bia não é da minha família de sangue, mas é uma pessoa que eu considero muito, uma pessoa muito sofrida, e que sempre que eu posso, procuro dar minha assistência de carinho e psicológico, só para ela", declarou. "E a Jenny?", questionou Blogueirinha. "Não conheço. Quem é? Nunca ouvi falar", respondeu Gretchen.

