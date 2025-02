Bia Miranda rebate críticas sobre sua gravidez: 'Gente sem noção'

Bia Miranda recebeu críticas após postar uma foto de biquíni e fez questão de rebater os comentários sobre a sua gravidez

Em suas redes sociais, Bia Miranda sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de um milhão de seguidores.

Neste sábado, 8, a famosa publicou em sua conta no Instagram uma foto em que aparece usando um biquíni de ursinho. Bia exibiu a sua barriga chapada e gerou algumas especulações de que ela não estaria grávida de verdade ou que teria perdido o bebê, já que não tem barriga.

Ela está à espera de Maysha, fruto do seu relacionamento com Samuel Sant'Anna, conhecido como Gato Preto. Bia já é mãe de Kaleb, de oito meses, com Buarque.

Após ver os comentários, Bia rebateu as críticas em seu Instagram Stories. "Parem de ficar comentando 'ai, ela perdeu o bebê'. Que gente sem noção, gente que não pensa nas coisas. A Maysha está aqui, só que não aparece. Estou de cinco meses e não aparece, é genética. Do Kaleb também foi assim. Aí chega gente nova aqui e parece que fica jogando praga. Palavra tem poder, parem de falar essas coisas. Já viu que minha barriga é pequena , viu que minha barriga não está crescendo e fica falando 'perdeu o bebê, é mentira que ela está grávida'. Isso cansa", começou ela.

Em seguida, ela afirmou que a bebê segue se desenvolvendo normalmente. "Agora eu tenho culpa porque minha barriga não está crescendo? A Maysha está se desenvolvendo super bem, a médica falou que ela está melhor do que o Kaleb, só que eu acho que minha barriga vai aparecer lá para os oito, sete meses. 'Ah Bia, mas não é normal'. Você é médica? Você está fazendo o ultrassom em mim? Porque a minha médica falou que está tudo bem, só que é o meu corpo. Tem gente que fica com barrigão, tem gente que não fica com barriga, e eu estou com cinco meses e estou com quase nenhuma barriga. As vezes, ela aparece. E antes que comecem a falar, não tenho lipo, isso aí é genética mesmo", concluiu.

Barriguinha

Na sexta-feira, 7, a digital influencer publicou em seu Instagram Stories um vídeo em que aparece usando um top preto, exibindo a barriguinha já saliente da segunda gravidez.

Bia espera uma menina, que se chamará Maysha e é fruto do seu relacionamento com Samuel Sant'Anna, conhecido como Gato Preto. A famosa já é mãe de Kaleb, de oito meses, fruto do seu relacionamento com Buarque.

