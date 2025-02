Jenny Miranda comenta sobre proibição de ver os netos: 'Não vou desistir'

Jenny Miranda, mãe de Bia Miranda, respondeu algumas perguntas dos seguidores nas redes sociais e comentou sobre o fato de não poder conhecer os netos

Nesta segunda-feira, 24, Jenny Miranda aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos seguidores nas redes sociais.

A famosa comentou sobre o fato de não poder conhecer os netos. Jenny é mãe de Bia Miranda, que é mãe de Kaleb, de oito meses, fruto do seu relacionamento com Buarque, e está à espera de Maysha, do atual relacionamento com Samuel Sant'Anna, mais conhecido como Gato Preto.

"Acredito que se não deixou até agora, não irá deixar. Porém, tem outros meios para que isso aconteça. E não vou desistir de pegar meus netos no colo e de ver eles crescerem", disse ela.

Em seguida, uma internauta quis saber se ela já tentou conversar com Buarque para conhecer Kaleb. "Já sim e ele não deixou", disse ela.

Desabafo

Após a ex- Fazenda Bia Mirandacompartilhar a imagem de um ultrassom do filho que espera com Samuel Sant'anna, conhecido como Gato Preto, sua mãe, Jenny Miranda, usou as redes sociais para falar sobre a gravidez de sua filha. Ela lamentou que ainda não conheceu o neto mais velho, Kaleb, de oito meses.

"E vem mais um netinho. Ainda não consegui ver o Kaleb, espero ver ele antes do próximo nascer. Aliás, espero que tudo se acerte para que eu possa ter convivência com os dois. Deus abençoe", desabafou Jenny ao compartilhar uma foto do ultrassom de Bia.

A jovem cortou relações com a mãe, Jenny. A influenciadora digital não vê mais a mãe e não apresentou o filho, Kaleb, à avó materna. Bia Miranda, que já é mãe deKaleb, fruto do antigo relacionamento com DJ Buarque, está com cerca de cinco meses de gestação.

Recentemente, Bia Miranda decidiu rebater comentários maldosos nas redes sociais ao ostentar a barriga definida em plena gravidez. A influenciadora de 20 anos já foi acusada de mentir sobre estar grávida de Samuel Sant'anna, conhecido como Gato Preto.

