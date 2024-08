Bárbara Evans combina look dos filhos gêmeos com a irmã em data especial

Para comemorar os nove meses de Álvaro e Antônio, a modelo Bárbara Evans combinou o look dos gêmeos com a filha mais velha, Ayla

Bárbara Evans encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um novo ensaio fotográfico dos filhos gêmeos, Álvaro e Antônio. Os meninos, frutos de seu casamento com Gustavo Theodoro, completaram nove meses nesta terça-feira, 27.

Nos cliques postados no feed do Instagram, os herdeiros surgiram sentados em um banco e usando um conjunto listrado. Além disso, a irmã mais velha dos gêmeos, Ayla, de dois anos, também participou dos registos. A menina combinou o look com Álvaro e Antônio e usou um vestido listrado, sapato branco e um laço no cabelo.

Ao dividir os registros encantadores, a mamãe coruja se derreteu. "E nossos pimpolhos hoje fazem 9 meses!! Como passou rápido. Mamãe e papai são extremamente apaixonados por vocês. Essa sessão de fotos teve uma presença muito especial", escreveu Bárbara na legenda.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bárbara Evans Clark A.T (@barbaraevans22)

Após cirurgias plásticas, Bárbara Evans exibe corpaço durante viagem

Nesta última segunda-feira, 26, Bárbara Evans movimentou as redes sociais ao compartilhar algumas fotos da suas férias. Ela está curtindo um período de descanso com o marido, Gustavo Theodoro, em um resort de luxo em Barra de São Miguel, Alagoas.

Em seu perfil oficial no Instagram, a modelo e influenciadora digital, mãe de Ayla, de dois anos, e os gêmeos Álvaro e Antônio, de oito meses, postou algumas fotos de biquíni em um lindo cenário e mostrou seu corpaço após realizar algumas cirurgias plásticas. A loira fez mamoplastia, abdominoplastia e lipoaspiração.

Ao dividir os cliques, ela celebrou o momento de lazer. "Start nas nossas mini férias", escreveu ela na legenda da publicação. Nos comentários, Bárbara recebeu diversos elogios sobre seu corpo e também muitas mensagens sobre sua magreza. Nos Stories dos Instagram, ela gravou um vídeo contado que editou as imagens, além, ressaltou que se submeteu as cirurgias plásticas. Confira o que ela disse!