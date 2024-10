Andressa Ganacin atualiza estado da filha recém nascida

A ex-BBB Andressa Ganacin usou as redes sociais para atualizar sobre o estado de saúde da filha Sarah, que nasceu prematura

Recentemente, os ex-BBBs Andressa Ganacin e Nasser deram as boas vindas para a filha Sarah. Porém, a bebê veio ao mundo antes do tempo previsto. Andressa teve pré-eclâmpsia e precisou passar por uma cesárea com 33 semanas de gestação.

A digital influencer já está em casa, mas a bebê segue internada. Nesta quinta-feira, 10, Andressa usou o seu Instagram Stories para comentar sobre o estado de saúde de Sarah.

"Hoje é dia 10 de outubro e completam 20 dias de hospital. Foram dias exaustivos e a nossa mente já não funciona direito. Não podia deixar de agradecer pelo carinho e energia positiva de quem está torcendo por nós. Sarah não tem previsão de alta ainda. Graças a Deus, ela saiu da UTI e foi para a semi. Estamos aguardando o tempo de maturação dela porque ela nasceu muito prematura e muita coisa pode acontecer. Estamos com muita cautela para que ela saia daqui da melhor maneira possível e fortalecida. É um processo longo, mas estamos na expectativa dela sair em breve. Em breve, que eu digo, significa uns dias ou semanas, mas quem sabe", disse ela.

Em seguida, Andressa afirmou que vibra com cada conquista da pequena e comentou sobre a sua própria saúde. "Só ela vai dizer. Estamos vibrando com cada etapa e cada evolução dela aqui dentro. Ela tirou a sonda hoje, o que é uma boa notícia, e agora está na alimentação de peito e mamadeira, só via oral. Estamos esperando para ver em relação ao peso, xixi e cocô, aqui vibramos por tudo. Até o xixi a gente vibra e essa é a vida de uma mãe de UTI. Minha pressão ainda não está 100%, mas, diante de tudo o que passei, é normal isso acontecer. Estou medicada e acompanhando a minha pressão o dia todo. Estou dentro do hospital o tempo todo e controlando. É muito normal, depois de uma pré-eclâmpsia ter o controle da pressão porque ela pode voltar nos próximos 40 dias. Estou tentando me cuidar na medida do possível porque não dá tempo de viver o puerpério e o descanso merecido que uma cesárea necessita", concluiu.

Momento importante

Na última quarta-feira, 9, Andressa Ganacin compartilhou com seus seguidores alguns dos momentos ao lado da filha, Sarah, que nasceu prematura e permanece na UTI neonatal. Em meio aos registros, a influenciadora digital se emocionou ao revelar a alegria de amamentar a pequena pela primeira vez após o susto com sua chegada precoce.

Nos stories do Instagram, Andressa, que deu à luz a sua pequena no dia 25 de setembro, compartilhou um resumo dos dias que passou com a filha na unidade de terapia intensiva. Além de celebrar a recuperação da bebê, a influenciadora e ex-participante do Big Brother Brasil também comemorou por conseguir amamentá-la pela primeira vez.

Nos primeiros dias, Andressa enfrentou dificuldades para produzir leite e compartilhou que sentiu culpa por não conseguir amamentar a filha. Contudo, com o passar do tempo, ela conseguiu alimentar a herdeira, que continua se desenvolvendo na incubadora: “Consegui amamentar a Sarah pela primeira vez. Dia 03/10”, a influencer comemorou.

Na sequência, Ganacin justificou a decisão de esperar para compartilhar sobre a chegada da filha e os desafios de seus primeiros dias de vida: “Agora vocês entenderam porque não conseguimos vir aqui contar antes? Foram dias muito difíceis por aqui! Altos e baixos! Mas Deus nos guiando, amparando e conduzindo a todo momento!”, contou.

“Gratidão, Gratidão, Gratidão por todas as energias positivas, orações e todo o carinho! Vocês não tem noção do quanto isso está sendo importante para nós três! Sarah está evoluindo a cada dia, no tempo dela, e nós estaremos aqui acompanhando e vibrando em cada passo, até o dia que o Senhor preparar a nossa alta!”, Andressa escreveu.