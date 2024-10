Nasce Sarah, filha dos ex-BBBs Andressa Ganacin e Nasser

Ex-BBBs Nasser Rodrigues e Andressa Ganacin revelam que a filha, Sarah, nasceu prematura após susto na reta final da gravidez e ficou na UTI Neonatal

Os ex-BBBs Nasser Rodrigues e Andressa Ganacin já são pais! A primeira filha deles, Sarah, nasceu no dia 25 de setembro de 2024, mas os pais só anunciaram a chegada dela nesta quarta-feira, 9. A bebê veio ao mundo prematura, em um parto feito nas 33 semanas de gestação - cerca de 8 meses - quando a mãe apresentou um quadro de pressão alta. Com exclusividade na CARAS, eles contaram sobre o nascimento da filha e o susto que tiveram na reta final da gestação, que levou Andressa para a UTI com quadro de pré-eclâmpsia.

No final de setembro, Andressa foi em uma consulta de rotina com sua obstetra quando descobriu que estava com a pressão alta. Sem ter sintomas, ela foi encaminhada ao hospital para avaliação e precisou ficar internada. "Corremos para a maternidade Santa Joana, para sermos logo atendidos. Achamos que ia ser apenas um quadro de crise, mas vendo a pressão da Dessa evoluindo mais e mais (ela estava 100% assintomática) começamos a ficar com medo. Não demorou muito para o médico falar: “Vamos internar na UTI! A Andressa está entrando em uma pré-eclâmpsia!”, contou o ex-BBB.

Já internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), a influencer foi medicada, mas seu quadro não melhorou e o casal ficou apreensivo. "Tudo foi tenso, Dessa estava de sonda, repouso absoluto, a família que estava próxima ajudando como podia, mas tínhamos esperança que ia ser um episódio pontual e tudo ia passar. [...] Os médicos começaram a dar mais indícios que esse acompanhamento da saúde da Dessa iriam ocorrer até o nascimento da Sarah, dentro do hospital! Pensamos logo que ficaríamos 2, 3 semanas internados até ela estar mais preparada para nascer. Estávamos com 33,4 semanas, um pouco mais de 8 meses, tomara que ela fiquei mais um pouco no forninho, pois nesse momento ela ainda estava muito prematura. Não demorou muito, tivemos que fazer alguns exames na Sarah pra acompanhar os batimentos dela, e eles estavam um pouco preocupantes. Nem bom, nem péssimos, mas levantando um alerta sobre ela", afirmaram.

Quando a pressão de Andressa se estabilizou, os médicos fizeram exames na bebê e perceberam que era a hora de realizar o parto. "Todas as incertezas vieram na nossa mente, dúvidas sobre a saúde das meninas, se tudo vai dar certo! Foi muito tenso, porém sabíamos que estávamos nas melhores mãos possíveis pra tudo sair do melhor jeito. Foi então que nosso amor chegou mais cedo! Sarah nasceu dia 25/09 às 12h12, com 2020kg e 43cm! Foi a experiência mais linda e mais intensa das nossas vidas! Foi um momento único, o parto em si foi muito tranquilo e a Sarinha precisou de um rápido atendimento, mas logo ficou bem pertinho do papai e da mamãe", contaram. O parto aconteceu na maternidade Santa Joana e foi feito pela Dra. Daniele Esteban.

Com o nascimento de Sarah, a mãe e a filha foram levadas para a UTI e ficaram em observação, mas estavam bem. Andressa recebeu alta poucos dias depois, mas Sarah permanece internada e seu quadro está evoluindo muito bem. A menina ainda não tem previsão de alta, mas os pais estão confiantes de que ela irá para casa em breve. "Por aqui cada pequena evolução está sendo de uma alegria imensa! Estamos o dia todo acompanhando ela aqui no hospital em cada momento. Logo nos próximos dias, esperamos que ela tenha alta. A rotina é bem pesada com a viagem de ida e volta, o dia inteiro no hospital, lactário… É muito processo para digerir! Mas cada pequeno passo de evolução é tão recompensador, que todo o resto são apenas detalhes!", afirmaram.

Por fim, o pai coruja contou sobre com quem a pequena Sarah se parece. "Achamos que ela é bem parecida com o papai! [risos] Tomara que pelo menos pegue o olho claro da mãe, mas ainda teremos que esperar pra ter certeza! De qualquer jeito, a mais linda do mundo!", contou ele, que ainda explicou o motivo para terem esperado alguns dias para anunciarem a chegada da filha. "Foi tudo uma loucura, mas ela já está super bem! Estávamos aguardando tudo se estabilizar para compartilhar com todos, e achamos que agora é o momento perfeito!", disse.

Confira as fotos do nascimento de Sarah:

Andressa Ganacin e Nasser Rodrigues anunciam o nascimento da filha, Sarah - Foto: Thalita Castanha

