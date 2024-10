Ex-BBB Nasser revela apoio da família após internação da filha: 'Minha mãe veio correndo'

Em entrevista à CARAS Brasil, o ex-BBB Nasser dá detalhes da rotina após o nascimento prematuro de Sarah, fruto da relação com Andressa Ganacin

Nasser Rodrigues (35) e Andressa Ganacin (35) deram as boas vindas à Sarah, sua primogênita. O casal, que participou do BBB 13, passou pelo parto prematuro da pequena e, agora, conta com o apoio da família para encarar a internação da filha.

"Nossa família teve um papel extremamente importante nesse momento tão difícil das nossas vidas", conta Nasser , em entrevista à CARAS Brasil. "Minha mãe veio correndo de Porto Alegre por 20 horas de viagem, a irmã da Dessa veio do Paraná e conseguiram chegar a tempo para nos ver o nascimento na Sarah junto com a minha sogra e a bisavó da família."

O criador de conteúdo explica que foram as mulheres da família que ajudaram em tudo, desde os cuidados com a casa, a arrumação das roupas e até mesmo levar as malas para a maternidade, desde o nascimento da bebê, em 25 de setembro.

Leia também: Nasce Sarah, filha dos ex-BBBs Andressa Ganacin e Nasser

Agora, o ex-BBB diz que entende melhor a paternidade e viu uma verdadeira transformação em si mesmo após a chegada da filha. "Da noite para o dia que senti uma força que nunca tive. Todos esses dias foram estressantes e cansativos, muito difíceis mesmo, mas o sentimento de cuidado pela minha filha e minha esposa me fazia ter força para correr uma maratona depois de um dia tão cansativo."

"O alerta a todo momento, a adrenalina que não abaixa, a imagem e cheiro da minha filha é algo inesquecível. Como pai, me sinto mais seguro, forte, responsável, e com vontade de lutar contra tudo e todos para viver esse momento que é o mais especial das nossas vidas ao lado da minha filha e da minha mulher", finaliza.

Em janeiro deste ano, os dois completaram 11 anos juntos. Antes, em dezembro, eles se casaram pela terceira vez em uma praia paradisíaca, em Los Cabos, no México. O anúncio da gravidez foi feito em maio, através de um vídeo no Instagram. "Agora somos três", escreveram na legenda da publicação.

CONFIRA O ANÚNCIO DO NASCIMENTO DE SARAH, FILHA DE NASSER E ANDRESSA GANACIN: