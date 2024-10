Amanda Kimberlly mostra momento fofo com Helena, sua filha com Neymar Jr

A modelo Amanda Kimberlly compartilhou uma nova foto de sua filha, Helena, que é fruto de uma relação com o jogador de futebol Neymar Jr

A modelo Amanda Kimberlly usou seu perfil nas redes sociais nesta segunda-feira, 14, para compartilhar uma nova foto de sua filha, Helena. A pequena, de três meses, é fruto de uma relação com o jogador de futebol Neymar Jr.

Por meio de seus stories no Instagram, Amanda publicou um registro em que mostra parte de sua perna e do pézinho da herdeira. Além disso, ela exibiu uma página de um livro infantil apoiado sobre a cama.

Veja o registro compartilhado por Amanda:

Amanda Kimberlly e a filha, Helena (Reprodução/Instagram)

Amanda Kimberlly celebra 3 meses de Helena

No início deste mês, Amanda Kimberlly publicou um registro mostrando detalhes do rostinho de Helena. Na imagem, esbanjando fofura, a pequena aparece deitada com um brinquedo pequeno em formato de elefante no colo.

Discreta, a modelo legendou a publicação com "three", que significa três em inglês, complementando com emojis de coração branco. Desde que Helena chegou ao mundo, em 3 de julho deste ano, Amanda Kimberlly tem compartilhado em sua rede social fotos da pequena.

Recentemente, ela resgatou algumas imagens da época de quando ainda estava grávida e destacou a saudade que sente do barrigão. A montagem, que conta com seis registros, mostra os períodos da gestação.

Helena nasceu em julho e teve o parto assistido pelo pai, Neymar Jr, o irmão mais velho, Davi Lucca, e outros membros da família. Ela veio ao mundo em uma maternidade de São Paulo e teve sua paternidade reconhecida ainda na maternidade, já que é fruto de um affair de Neymar com Amanda.

Além de Helena, Neymar Jr também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, de sua antiga relação com Carol Dantas, e de Mavie, que completou 1 ano de vida recentemente, e é fruto da atual união com a influenciadora digital Bruna Biancardi.