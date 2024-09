A modelo Amanda Kimberlly recordou a gravidez de Helena, fruto de seu breve relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr.

A modelo Amanda Kimberlly usou seu perfil nas redes sociais para recordar a gravidez de Helena, fruto de seu breve relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr. Em uma publicação nos stories do Instagram, ela compartilhou uma montagem com fotos de sua barriga de grávida.

"Saudade do barrigão", escreveu a influenciadora na legenda da publicação. A montagem mostra seis fotos de alguns períodos da gravidez, desde o início até o fim da gestação. Veja a foto:

Amanda Kimberlly (Reprodução/Instagram)

Helena nasceu em julho e teve o parto assistido pelo pai, Neymar Jr, o irmão mais velho, Davi Lucca, e outros membros da família. Ela veio ao mundo em uma maternidade de São Paulo e teve sua paternidade reconhecida ainda na maternidade, já que é fruto de um affair de Neymar com Amanda.

O jogador também é pai de Davi, fruto do antigo relacionamento com Carol Dantas e da pequena Mavie, de 11 meses, fruto de sua união com Bruna Biancardi.

Amanda Kimberlly desabafa após críticas por não amamentar a filha

Recentemente, Amanda Kimberlly fez um breve desabafo após se deparar com uma onda de críticas em relação a amamentação de sua filha, Helena, que completou 2 meses recentemente. O assunto veio à tona após a atriz Maisa Silva, grande amiga de Amanda, publicar uma foto onde a bebê aparece se alimentando através de uma mamadeira.

Após as críticas, a modelo confessou só conseguiu amamentar a bebê com leite materno por um período de 1 mês. De acordo com ela, sua saúde mental, na época, foi o principal motivo para a interrupção. "Foram dias e noites indo até o meu limite", desabafou. Em seguida, ela frisou que uma mulher não se torna menos mãe por não conseguir amamentar o filho. Leia o desabafo completo!