Amanda Kimberlly exibe fotos do rostinho de Helena, sua filha com Neymar Jr

A modelo e influenciadora digital Amanda Kimberlly encantou os seguidores na segunda-feira, 11, ao compartilhar em suas redes sociais novas fotos da filha, Helena. A pequena, que completou 4 meses recentemente, é fruto de um affair com o jogador de futebol Neymar Jr.

Em seu perfil oficial no Instagram, Amanda publicou registros de ocasiões especiais vividas no mês de outubro. Entre os cliques que contam com passeios, show, viagem e momentos de lazer, a modelo mostrou algumas polaroids de Helena.

Nas imagens, apesar da distância, é possível observar detalhes do rostinho da bebê. A influenciadora Rafaella Santos, irmã de Neymar e amiga próxima de Amanda Kimberlly, já havia dividido com o público as fotos polaroids da sobrinha caçula no dia em que ela completou 4 meses de vida.

Discreta, a mãe da pequena Helena costuma compartilhar raros registros da menina. Recentemente, Amanda mostrou a bebê se divertindo com um piano de brinquedo e fotografou a mão das duas.

Vale lembrar Neymar Jr também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, com Carol Dantas, e Mavie, de 1 aninho, fruto da atual relação com a influenciadora digital Bruna Biancardi.

Confira as fotos de Helena, filha de Amanda Kimberlly e Neymar Jr:

Amanda Kimberlly mostra fotos de Helena, sua filha com Neymar - Foto: Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por amanda kim (@akimberllya)

Neymar Jr exibe foto inédita com Helena, sua filha caçula

Recentemente, jogador de futebol Neymar Jr fez uma rara aparição com a filha caçula, Helena, de 4 meses, fruto do affair com a modelo Amanda Kimberlly. Nas redes sociais, o atleta compartilhou uma foto com a herdeira no colo durante um encontro deles no Brasil.

Helena vive com a mãe e ainda não tinha aparecido no colo do pai desde o seu nascimento. O atleta acompanhou o parto da menina, mas logo viajou para a Arábia Saudita, onde joga em um time local.

Nos últimos dias, ele desembarcou no Brasil para celebrar o aniversário de Mavie, que é sua segunda filha e é fruto do namoro com a influencer Bruna Biancardi, e fez questão de visitar a caçula; confira o registro!

