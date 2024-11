Amanda Kimberlly divide momento fofo com Helena, sua filha com Neymar

Discreta, a modelo Amanda Kimberlly compartilhou uma foto da pequena Helena, sua filha de 4 meses com Neymar, brincando

A modelo e influenciadora digital Amanda Kimberlly usou as redes sociais na noite de quarta-feira, 6, para compartilhar com os seguidores uma nova foto com a filha, Helena. A pequena, que completou 4 meses de vida recentemente, é fruto de uma relação com o jogador de futebol Neymar Jr.

Por meio de seus stories no Instagram, Amanda mostrou que estava aproveitando um momento fofíssimo com a bebê. Na imagem publicada, ela exibiu Helena brincando com um pequeno piano. Discreta, a modelo fotografou apenas a mão das duas.

A herdeira caçula de Neymar Jr, inclusive, já apareceu com o piano de brinquedo anteriormente, em uma postagem compartilhada por Rafaella Santos, irmã do atleta brasileiro. Na ocasião, a tia de Helena publicou um vídeo da bebê 'tocando' o instrumento e se derreteu de amores pelo momento encantador.

"Primeira aulinha de piano, a dada entendeu tudinho", escreveu Rafaella Santos na legenda. Vale lembrar que a famosa e Amanda Kimberlly são grandes amigas. Recentemente, as duas marcaram presença no Grande Prêmio de Fórmula 1 em São Paulo, junto com Jota Amâncio, amigo próximo de Neymar.

Além de Helena, Neymar Jr também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, com Carol Dantas, e Mavie, de 1 aninho, fruto da atual relação com a influenciadora digital Bruna Biancardi.

Amanda Kimberlly celebra os quatro meses de Helena com festa

Em suas redes sociais, Amanda Kimberlly sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de um milhão de seguidores. Na segunda-feira, 4, a digital influencer publicou em seu Instagram Stories alguns registros da festa em comemoração aos quatro meses de Helena, sua filha com Neymar.

Primeiro, a famosa mostrou uma foto da mesa decorada com muitas flores em tons de azul e um bolo que também combinava com o tema. Em seguida, Amanda fez questão de mostrar a pequena usando um macacão todo florido e um chapéuzinho azul; confira os registros!