Rafaella Santos celebra quatro meses da filha caçula de Neymar Jr: ‘Bolota’

Irmã de Neymar Jr, Rafaella Santos encanta ao comemorar o mesversário da sobrinha caçula, Helena, filha de Amanda Kimberlly

Neste domingo, 3, a pequena Helena, filha caçula de Neymar Jr. com Amanda Kimberlly, celebra seus quatro primeiros meses de vida. Nas redes sociais, a madrinha e tia da menina, Rafaella Santos, encantou os seguidores ao compartilhar alguns cliques para comemorar o mesversário, chamando carinhosamente a sobrinha de "bolota".

Nos stories de seu perfil no Instagram, Rafaella compartilhou um clique mostrando algumas polaroids da pequena Helena. Nos registros, a bebê aparece posando sentada em um balcão, acompanhada de uma pelúcia e usando um chapéu fofíssimo: “Quatro meses da bolota”, ela legendou a publicação e revelou o apelido da pequena.

Rafaella Santos celebra quatro meses da filha caçula de Neymar Jr - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que Rafaella foi eleita para ser ‘dinda’ da menina. Recentemente, ela surpreendeu a mãe da pequena em seu aniversário com um buquê gigante, em formato de coração, repleto de rosas e uma carta especial: "Quero colocar dentro desta mensagem todos os corações que te apreciam, toda a luz e paz que você merece”, iniciou.

“Que a felicidade te acompanhe sempre e que ela seja ainda maior do que já é. É maravilhoso dividir a vida com você. Tenha certeza que na vida, no tempo e na eternidade, Deus te descreve sorrindo tudo isso que tentei te expressar. Feliz aniversário, te amo! Com amor, Dadá", a irmã do atleta declarou em uma carta para Amanda.

Helena, é fruto de um breve relacionamento do jogador de futebol com a modelo. Além da bebê, o craque também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto de sua antiga relação com Carol Dantas, e da pequena Mavie, que acaba de completar um ano, de sua atual união com a modelo e influenciadora digital Bruna Biancardi.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Neymar Jr (@neymarjr)

Rafaella Santos mostra vídeo fofo de Helena:

Irmã do jogador de futebol Neymar Jr, Rafaella Santos dividiu com os seguidores um registro inédito da sobrinha caçula, Helena. A bebê de três meses é filha do atleta com a modelo Amanda Kimberlly, grande amiga da influenciadora digital. Por meio de seus stories no Instagram, ela publicou um vídeo da pequena se divertindo com um piano de brinquedo.

