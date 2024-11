Amanda Kimberlly faz aparição na companhia de Rafaella Santos e amigo de Neymar

Mãe da filha caçula de Neymar, Amanda Kimberlly curtiu o Grande Prêmio de Fórmula 1 em São Paulo junto com a irmã do jogador, Rafaella Santos

No último domingo, 3, a modelo Amanda Kimberlly, mãe de Helena, filha caçula de Neymar, marcou presença no Grande Prêmio de Fórmula 1 em São Paulo, acompanhada de Rafaella Santos e Jota Amâncio, amigo próximo do jogador. O trio aproveitou o evento junto a outros amigos e compartilhou momentos nas redes sociais.

Desde que Amanda anunciou a gravidez, sua relação com a família de Neymar tem sido próxima e harmoniosa. Rafaella e Jota, inclusive, foram escolhidos como padrinhos de Helena, fortalecendo os laços familiares.

Para quem não acompanhou, Amanda Kimberlly curtiu recentemente opiniões controversas em suas redes sociais. Nos comentários, fãs criticaram o comportamento da atual namorada de Neymar, e mencionaram uma suposta rivalidade entre as ex e as filhas do jogador: Mavie, de um ano, filha de Bruna Biancardi, e Helena, de três meses, filha de Amanda.

Ao se deparar com uma publicação sobre as mensagens, Bruna decidiu se manifestar. "Que pena que ela pensa dessa forma, e que pena que ela nunca me procurou para conversar, já que tem tanto pra falar. Ao invés disso, fica expondo as nossas vidas e filhas por aqui, baseada em coisas inverídicas", iniciou ela.

"Mas vamos lá... No momento em que eu decidi retomar o meu relacionamento com uma pessoa que tinha tido outra filha, eu deixei claro para ele que o convívio com a criança não seria um problema para mim. Muito pelo contrário. Aceitei o pedido que ele me fez de que iríamos nos ajudar com essa situação, que é nova para todos nós”, afirmou.

Amanda Kimberlly reage a post de Mavie após confusão com Bruna Biancardi

A modelo Amanda Kimberlly, mãe de Helena, a caçula do jogador Neymar, reagiu a uma publicação com uma foto de Mavie, filha de Bruna Biancardi com o craque. Após ter feito algumas supostas indiretas à atual companheira do atleta recentemente, ela deixou um comentário carinhoso em uma postagem.

A publicação em questão foi um álbum de fotos compartilhado por Rafaella Santos, irmã de Neymar, no Instagram. Ela reuniu momentos especiais vividos em outubro, incluindo uma foto da sobrinha, que completou 1 ano de vida no início do mês.

Amiga próxima de Rafaella desde antes de seu envolvimento com Neymar, Amanda comentou um emoji de coração branco na publicação. Além da foto de Mavie, o post incluía vários outros registros de Rafaella e dos passeios que ela realizou.

Amanda Kimberlly deixa comentário em post de Rafaella Santos (Reprodução/Instagram)

