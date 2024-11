Amanda Kimberlly celebra os quatro meses de Helena com festa

Amanda Kimberlly fez uma festinha temática para celebrar os quatro meses de Helena, sua filha fruto do relacionamento com Neymar

Em suas redes sociais, Amanda Kimberlly sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de um milhão de seguidores.

Nesta segunda-feira, 4, a digital influencer publicou em seu Instagram Stories alguns registros da festa em comemoração aos quatro meses de Helena, sua filha com Neymar.

Primeiro, a famosa mostrou uma foto da mesa decorada com muitas flores em tons de azul e um bolo que também combinava com o tema.

Em seguida, Amanda fez questão de mostrar a pequena usando um macacão todo florido e um chapéuzinho azul.

Além de Helena, Neymar também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, com Carol Dantas, e Mavie, de um aninho, com Bruna Biancardi.

Rafaella Santos celebra quatro meses de Helena

No domingo, 3, a pequena Helena, filha caçula de Neymar Jr. com Amanda Kimberlly, celebrou seus quatro primeiros meses de vida. Nas redes sociais, a madrinha e tia da menina, Rafaella Santos, encantou os seguidores ao compartilhar alguns cliques para comemorar o mesversário, chamando carinhosamente a sobrinha de "bolota".

Nos stories de seu perfil no Instagram, Rafaella compartilhou um clique mostrando algumas polaroids da pequena Helena. Nos registros, a bebê aparece posando sentada em um balcão, acompanhada de uma pelúcia e usando um chapéu fofíssimo: “Quatro meses da bolota”, ela legendou a publicação e revelou o apelido da pequena. Além de tia, Rafaella também foi escolhida para ser madrinha de Helena.

Recentemente, ela surpreendeu a mãe da pequena em seu aniversário com um buquê gigante, em formato de coração, repleto de rosas e uma carta especial: "Quero colocar dentro desta mensagem todos os corações que te apreciam, toda a luz e paz que você merece”, iniciou.

“Que a felicidade te acompanhe sempre e que ela seja ainda maior do que já é. É maravilhoso dividir a vida com você. Tenha certeza que na vida, no tempo e na eternidade, Deus te descreve sorrindo tudo isso que tentei te expressar. Feliz aniversário, te amo! Com amor, Dadá", a irmã do atleta declarou em uma carta para Amanda.

Leia também: Amanda Kimberlly faz aparição na companhia de Rafaella Santos e amigo de Neymar