A atriz Sthefany Brito mostrou os cuidados que costuma tomar durante a fase de amamentação de seu filho caçula, Vicenzo. Veja!

A atriz Sthefany Brito usou seu perfil nas redes sociais nesta quarta-feira, 18, para mostrar os cuidados que costuma tomar durante a fase de amamentação de seu filho caçula, Vicenzo. O menino, fruto de seu casamento com o empresário Igor Raschkovsky, nasceu na última segunda-feira, 9.

Nos stories do Instagram, ela compartilhou uma imagem mostrando detalhes de sua rotina de cuidados. "Depois de todas as mamadas eu passo a pomada e tomo uma xícara de chá", escreveu. Veja:

Storie de Sthefany Brito (Reprodução/Instagram)

Sthefany Brito revela como está sua barriga uma semana após o parto

Recentemente, a atriz, que já é mãe de Enrico, de 3 anos, compartilhou como está sua barriga após o nascimento do caçula. "Essa barriga eu tava com ela grávida de uns cinco meses. Era desse tamanho. No pós parto do Enrico, minha barriga me deixava em pânico, desesperada. Mas, hoje, tadinha, ela merece um carinho. Sofreu. Cresceu muito. Vai voltar devagarzinho, no tempo dela", detalhou.

Em outra publicação, Sthefany Brito celebrou a primeira semana de vida do filho caçula, Vicenzo, com um post especial nas redes sociais. falou sobre os sentimentos ao se tornar mãe pela segunda vez e também compartilhou fotos.

"Uma semana que eu descobri que o amor se multiplica, de um jeito diferente, uma história diferente mas o amor que já era imenso conseguiu crescer!! Um pinguinho de gente que chegou me lembrando a força que mora aqui dentro de mim! Uma semana que não consigo ainda acreditar que esse cabeludinho que morava dentro de mim, agora tá aqui nos meus braços! Uma semana de mtos olhares apaixonados, muita conversa (altos papos!) e dedicação total a esse príncipe! É só o comecinho do resto das nossas vidas…", disse ela.

