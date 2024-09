Juliana Paiva compartilha conversa com Rafa Kalimann antes de briga em 'Família É Tudo'

Após cena aguardada em 'Família É Tudo', Juliana Paiva detalhou como foi a conversa com Rafa Kalimann antes de briga na novela: "Justiça foi feita"

Os últimos capítulos de 'Família É Tudo' tem movimentado o público e as redes sociais! Após a repercusão da briga entre Electra e Jéssica, Juliana Paiva, que dá vida à mocinha da trama, contou como foi a preparação de cena junto com Rafa Kalimann.

"Aconteceu!!! A sensação de fazer uma cena tão emblemática é incrível. Justiça foi feita. Jéssica se revelou e Electra, finalmente, lavou a alma! Sei o quanto essa cena foi aguardada", iniciou a atriz no Instagram.

Na sequência, a artista deu detalhes de como foi seu diálogo com Rafa Kalimann antes de entrar em cena, confessando que sentiu a energia dos fãs. "Senti todos vocês comigo a cada tapão que dei nela (risos). Falei isso pra Rafa no momento em que montei pra começar a bater: 'O Brasil tá comigo agora, Jessica' (risos). Obrigada, Rafa, pela troca e entrega! Fomos uma pela outra madrugada adentro", declarou.

Juliana ainda agradeceu a confiança do autor, diretor e emissora em seu trabalho. "Obrigada Daniel Ortiz (autor) pelo presente de cenas como essa. Oportunidade de ir além! Obrigada Fred Mayrink (diretor) pelo cuidado na direção e presença em uma sequência que nos exigiu tanto. Obrigada TV Globo pela confiança no meu trabalho e espaço para a arte acontecer".

No final da declaração, a atriz enalteceu os atores Jayme Matarazzo e Henrique Barreira - além de entregrar um spoiler do que está por vir nos próximos capítulos. "Obrigada, Jayme e Henrique, amantes e escudeiros fiéis da nossa Electra! Precisei e tive muito de vocês durante todo o processo desse trabalho! E, Raphael Logam, me aguarde, sua máscara também vai cair, priminho querido", garantiu, fazendo referência ao ator que interpreta o vilão, Hans.

Confira a cena de Juliana Paiva e Rafa Kalimann:

