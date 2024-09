Ela cresceu! Fernanda Paes Leme encanta ao combinar 'careta' com a filha

Com a filha Pilar, de cinco meses, Fernanda Paes Leme encanta ao fazer mesma cara que a herdeira em selfie; veja como a bebê cresceu

A apresentadora Fernanda Paes Leme encantou ao compartilhar um novo clique com sua filha com o empresário Victor Sampaio, a pequena Pilar, de 5 meses. Nesta quinta-feira, 19, ela iniciou o dia ao lado da herdeira e esbanjou fofura ao exibi-la fazendo "careta".

Imitando a menina, a famosa surgiu abrindo a boca, assim como a bebê estava fazendo ao bocejar por ter acabado de acordar. A artista então desejou bom dia para os internautas com muita fofura ao posar com Pilar para a selfie.

"Bom dia, Rio de Janeiro", escreveu Fernanda Paes Leme que nos últimos dias viajou para a Bahia com a filha e a levou pela primeira vez na praia. Além de ter feito sua estreia na areia, a bebê andou pela primeira vez de avião.

É bom lembrar que a atriz construiu uma casa com piscina e vista para o mar em Salvador. Recentemente, ela fez um tour pelo local e impressionou ao exibir os detalhes da decoração com pedras diferenciadas.

Veja a foto de Fernanda Paes Leme com a filha:

Fernanda Paes Leme escolhe tema diferenciado para mesversário da filha

A apresentadora Fernanda Paes Leme surpreendeu com mais uma festinha de mesversário de sua filha com o empresário Victor Sampaio, a pequena Pilar. Para celebrar os cinco meses da herdeira, a famosa apostou em um tema diferenciado e que tem muito a ver com ela: o Olodum.

Após nas últimas semanas levar a pequena para sua primeira viagem de avião para a Bahia para conhecer a praia e sua casa em Salvador, a artista resolveu fazer a comemoração com o tema autêntico para mostrar todo seu amor pelo local. Veja as fotos aqui.