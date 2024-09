Como está Maidê Mahl? Atriz segue em estado grave e não apresenta evolução

A atriz Maidê Mahl, que ficou desaparecida por três dias em São Paulo, está internada na UTI há duas semanas em estado grave e estável

O nome da atriz Maidê Mahl ficou em grande evidência no início de setembro após familiares e amigos se mobilizarem em busca do paradeiro da jovem, que estava desaparecida há 3 dias, na época. A artista foi encontrada desacordada em um hotel na região central de São Paulo.

Maidê foi encaminhada a um hospital em estado grave e segue na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) há cerca de duas semanas. De acordo com o último boletim médico, divulgado no dia 9 deste mês, a atriz continua sem apresentar evolução no quadro clínico.

"O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HCFMUSP) informa que a paciente Maidê Mahl segue em estado grave e estável na Unidade de Terapia Intensiva (UTI)", informou a unidade de saúde, na ocasião.

No início desta semana, uma amiga de Maidê Mahl confirmou que o quadro de saúde da artista é grave e estável. "A gente não tem nenhuma melhora no quadro. Ela tá estável, grave e estável, é o que a gente sabe. Sei que ela está sendo bem cuidada, que segue com o tratamento intensivo na UTI", disse Michelle Rodrigues.

Ela ainda disse que a atriz não possuía previsão de alta. "Entendi que vai ficar um tempinho assim, que é o que eles falaram que era pra gente se acalmar. Acalmar o coração porque agora é um tempo de recuperação dela e então a gente está meio se entendendo, que temos que continuar, que a vida segue aqui fora enquanto ela está se recuperando lá dentro", afirmou, por fim.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maidê (@maidemahl)

O que aconteceu com Maidê Mahl?

A atriz Maidê Mahl preocupou o mundo dos famosos ao ficar desaparecida por três dias. Agora, ela está internada em estado grave em um hospital de São Paulo. Enquanto isso, a polícia segue com as investigações e decidiu definir o que aconteceu com a jovem.

De acordo com o site G1, a Polícia Civil de São Paulo abriu um inquérito para investigar o que aconteceu com a jovem. A investigação segue a linha de lesão corporal, já que o objetivo é esclarecer como ela se machucou.

Maidê foi encontrada com ferimentos no rosto e nas pernas, e também passou mal enquanto estava em um quarto de hotel. Atualmente, ela está em tratamento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas, em São Paulo.