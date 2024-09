A apresentadora Fernanda Garay está grávida de 6 meses de seu primeiro filho e compartilhou novas fotos de sua barriga. Veja!

A ex-jogadora e apresentadora Fernanda Garay está grávida de 6 meses de sua primeira filha, que é fruto de seu casamento com o também ex-atleta Marcio Santos. E nesta quinta-feira, 19, ela usou seu perfil no Instagram para compartilhar fotos de seu barrigão.

Nos registros compartilhados, a apresentadora curte uma paisagem com pôr do sol e aparece sentada em um barco, deixando à mostra a barriga de sua primeira gravidez. Na legenda, ela detalhou: "Eu, ela e um pôr do sol inesquecível. 6 meses desse amor que só cresce, já tem 30cm e quase 700g".

Nos comentários, não faltaram elogios. "A grávida mais linda", disse uma. "Lindeza", escreveu outra. "Olha a sementinha mais linda crescendo aí! Parabéns, que tenha muita fé e saúde para esse bebezinho", escreveu um terceiro.

O anúncio da gravidez

A gravidez foi anunciada em meados de julho. Para revelar a novidade, ela usou seu Instagram para compartilhar uma imagem em que aparece segurando uma imagem da ultrassonografia.

"Estamos grávidos! Nossos corações estão transbordando de alegria, e o nosso amor sendo multiplicado… Aqui dentro está acontecendo o milagre da vida, e o nosso bebê está vindo para encher as nossas vidas com mais cor e muito mais amor", escreveu Fernanda em um post do Instagram em que aparece ao lado do marido e do cachorro da família.

A atleta, que comandou como apresentadora a Central Olímpica com Tadeu Schmidt, teve o gênero do seu bebê revelado ao vivo na TV. Durante a cobertura da cerimônia de encerramento das Olimpíadas de Paris 2024, o apresentador Luis Roberto deixou escapar que ela está grávida de uma menina. Recentemente, ela compartilhou com os seguidores um registro do ultrassom de seu bebê e celebrou a evolução de sua pequena.