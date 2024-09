Michel Teló surge ao lado do irmão em nova foto e semelhança impressiona

Se parecem? Semelhança entre o cantor Michel Teló e o irmão em nova foto em família surpreendeu os fãs: 'Estou vendo dobrado'

A atriz e apresentadora Thais Fersoza encantou os seguidores nesta quinta-feira, 19, ao compartilhar em suas redes sociais novas fotos em família. Os cliques especiais foram registrados antes de um jantar ao lado do marido, Michel Teló, e dos cunhados, Teo Teló e Gabi Luthai.

Em seu Instagram oficial, Thais dividiu com o público o momento em família. Esbanjando beleza e simpatia, os quatro surgiram com looks pretos e sorridentes ao posarem em frente a um espelho.

"Amigos, cunhados, compadres. Combo perfeito", escreveu a famosa na foto. Momentos depois, a esposa de Michel Teló publicou em seu feed outro clique, desta vez já no restaurante.

O que chamou atenção dos internautas foi a grande semelhança entre o cantor e o irmão, Teo, que não passou despercebida. "Quem é Michel e quem é Teo?", questionou uma seguidora. "São muito iguais", disse outra. "Acho que estou vendo dobrado", brincou uma terceira.

Mas não foi somente a semelhança dos irmãos que surpreendeu o público. Em meio aos comentários, é possível perceber que os admiradores também apontaram grande igualdade entre Thais Fersoza e Gabi Luthai.

"O engraçado é que você e sua cunhada se parecem também", ressaltou uma fã. "Meu Deus... Parecem gêmeos/gêmeas. Como pode? É muita sintonia e conexão", disse outra. "A convivência tá deixando até as duas parecidas uma com a outra", comentou uma terceira.

Confira as fotos:

Thais Fersoza, Michel Teló, Teo Teló e Gabi Luthai - Reprodução / Instagram

Michel Teló e Thais Fersoza se emocionam com convite

Em julho deste ano, Michel Teló e Thais Fersoza viveram um momento muito especial ao serem surpreendidos com um convite da família. Nas redes sociais, eles compartilharam a alegria ao serem escolhidos pelo irmão do cantor, o empresário Teo Teló, e sua esposa, a cantora Gabi Luthai, como padrinhos do primeiro filho do casal, Pietro.

Através do Instagram, Michel e Thais já tinham compartilhado a novidade e revelaram que seriam os dindos do sobrinho. Agora, eles publicaram um vídeo do momento emocionante em que receberam o convite para apadrinhar o pequeno. Nas imagens, o casal aparece recebendo uma caixa personalizada com uma carta especial.

Enquanto Thais segura o bebê nos braços, Michel lê a carta que oficializa o convite para serem padrinhos na carta que foi escrita como se fosse o sobrinho; confira mais detalhes!