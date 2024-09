Conrado mostra fotos do batizado do filho, Bernardo, em Goiânia

O cantor Conrado, da dupla com Wesley, mostrou as fotos de como foi o batizado do filho, Bernardo, em uma igreja de Goiânia

O cantor Conrado, que faz dupla com Wesley, comemorou um momento especial na vida de seu filho, Bernardo. O menino, fruto do casamento do artista com Anna Moraes, foi batizado na Igreja Santuário Basílica Sagrada Família, em Goiânia, pelo Padre Nelson F. De Jesus.

Os pais escolheram os padrinhos Thaynara e José Roberto de Athayde para serem os padrinhos do filho e guiá-lo em sua vida espiritual.

Depois do evento, Conrado comemorou a cerimônia religiosa. "Estamos muito felizes por dar início a vida cristã do nosso filho. Aqui começa sua jornada de amor, amor maior do mundo! Que nós, juntamente com seus padrinhos possamos orientar sobre o caminho da fé, do amor em Cristo, que ele cresça sabendo o valor da sua vida em Cristo, da fé, das maravilhas que Deus fez e faz nas nossas vidas! Te amamos filho, feliz batismo!", disse ele.

Conrado e a esposa comemoram o batizado do filho - Foto: @gustavomenesesphoto

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ANNA MORAES ♡ (@annamoraes.s)

Conrado e a mulher homenageiam o filho

O cantor sertanejo Conrado e sua mulher, Anna Moraes, reuniram os familiares e amigos para prestarem uma homenagem a Miguel, filho do casal, que morreu três horas após o nascimento. Os dois também são pais de Bernardo.

No vídeo publicado no feed do Instagram, o grupo aparece soltando balões brancos e os papais deixaram uma comovente mensagem ao bebê, que nasceu com uma má-formação, constatada algumas semanas antes do parto.

"Oh meu filho, eu viveria uma vida inteira me doando por você! Mais eu não posso ser egotista de te querer aqui comigo. Se o que o Senhor Deus tem pra você é maior! Eu agradeço por ter o privilégio de ser pai de um anjo, um lindo anjo. Te amo pra sempre Miguel!", falou o sertanejo. Confira as publicações!