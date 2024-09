Joelma subirá no palco de cadeiras de rodas em próximo show

Após cancelar compromissos na televisão, Joelma deve subir no palco de cadeiras de rodas em próximo show; entenda o motivo

Por motivos de saúde, a cantora Joelma precisou cancelar sua participação em programas de televisão e deve surgir de cadeiras de rodas no próximo show. Isso porque a artista sofreu uma entorse no tornozelo direito durante sua última apresentação em Bilbao, na Espanha.

Segundo informações do portal LeoDias, mesmo com o incidente, a cantora manterá sua agenda de shows e deve subir no palco de cadeiras de rodas, no próximo dia 21 de setembro, em Santarém, no Pará.

Em boletim, o doutor Maurício Leite, que atendeu Joelma, informou que ela foi prontamente atendida desde que voltou ao Brasil, e realizou exames de imagens que constataram uma lesão no ligamento e tendão do tornozelo direito, provocado pela torção.

Para se recuperar da lesão, a cantora passará por acompanhamento médico e reabilitação com fisioterapia.

Leia o boletim na íntegra:

"A Cantora Joelma sofreu uma queda no palco durante seu show em Bilbao na Espanha , no dia 15/09/2024 . Ao chegar em Recife, no dia 17/09/2024 foi prontamente atendida na emergência do Memorial Star para avaliação e exames de imagem. Foi constatada uma entorse do tornozelo direito com lesão ligamentar e tendinoso. Encontra-se em acompanhamento médico e reabilitação com fisioterapia para voltar aos palcos e seus compromissos de carreira o mais breve possível. Atenciosamente, Maurício Leite de Souza Junior CRM PE: 15622"

Joelma revela motivo para ter recusado convite para desfile da Grande Rio no carnaval

A cantora Joelma revelou o motivo para ter recusado o convite para participar do desfile da Grande Rio no carnaval de 2025. A escola de samba fará uma homenagem ao estado do Pará, mas a estrela não estará no evento porque segue em sua recuperação contra as sequelas da Covid-19.

Em entrevista à CARAS Brasil, Joelma contou que reduziu sua agenda nos últimos tempos e precisou cancelar vários compromissos para focar em sua saúde. "Recebi o convite, mas eu estou com a minha agenda muito reduzida por causa das sequelas do Covid. Eu peguei 9 vezes. Eu estou aqui pela misericórdia e presente divino, essa é a verdade”, disse ela.

E completou: "Eu ainda estou me recuperando. Eu reduzi muito a minha agenda. Eu fazia quatro shows por semana e estou fazendo um para me cuidar. Trabalhar e me cuidar. Cancelar compromissos no final de semana e está dando certo”.