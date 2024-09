Lore Improta revela detalhes de finanças com Leo Santana: ‘Tenho minha grana’

Lore Improta revela como é feita a gestão financeira da família e nega depender do dinheiro do marido, Leo Santana

Recentemente, Lore Improta revelou detalhes sobre a gestão financeira de sua família com Leo Santana. Em entrevista ao podcast 'Na Palma da Mari', comandado por Mari Palma na CNN, a dançarina afirmou ser financeiramente independente e destacou que faz questão de ter seu próprio dinheiro, fruto de seu trabalho como empresária.

Embora o marido acumule um patrimônio expressivo, Lore enfatizou que faz questão de manter seu próprio trabalho e objetivos, além de ter seu próprio dinheiro para garantir sua independência financeira: "Eu busquei por isso, e muitas pessoas acham que eu dependo do dinheiro do meu marido. Isso me incomoda", ela contou.

Lore também revelou que ela e o marido ‘se completam’, mas que, ainda assim, faz questão de ter seu próprio dinheiro para garantir sua liberdade econômica: "Eu saio para trabalhar, eu tenho os meus méritos, eu tenho os meus projetos, eu tenho os meus anseios, eu tenho o meu foco, o meu objetivo, eu tenho a minha grana, entendeu?”, ela garantiu.

Por fim, Improta recusou rótulos e afirmou que sempre priorizou a autonomia financeira em seu relacionamento: "Se você deixa as pessoas te rotularem, fica muito fácil você entrar naquele quadradinho ali e falar: "É, realmente eu sou isso aí mesmo". Não, eu não sou isso não. Eu sou muito mais do que isso", ela garantiu.

Vale destacar que em entrevista à 'CNN Brasil', Lore também relembrou o início da carreira e revelou que o cachê recebido por seu trabalho não era alto. Aos 22 anos, a dançarina ganhou destaque na mídia ao vencer um concurso que a elegeu como uma das bailarinas do programa dominical da Globo e passou a residir em São Paulo.

Nascida em Salvador, na Bahia, Lore contou que o valor do salário não era suficiente para conseguir sobreviver na capital paulista: "Eu comecei a surfar nessa onda da internet, mas não ganhava dinheiro. Logo em seguida teve o concurso do Faustão, ganhei, fui crescendo o número de seguidores, [só que] o salário do Fausto não me sustentava em São Paulo”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lorena Improta (@loreimprota)

Lore Improta relembra términos com Léo Santana

Atualmente, a dançarina e cantora Lore Improta vive um casamento feliz com o cantor Léo Santana, mas nem sempre foi assim. O casal já passou por diversos altos e baixos durante o relacionamento, inclusive, com alguns términos. A artista relembrou esse período de sua vida durante entrevista à CNN Brasil, com a jornalista Mari Palma.