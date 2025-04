Nadja Haddad apresenta o filho na igreja evangélica: ‘Milagre'

Após celebrar o primeiro aniversário do filho, Nadja Haddad leva o bebê à igreja para cerimônia de apresentação na religião evangélica

A apresentadora Nadja Haddad, que comanda o Bake Off Brasil no SBT, viveu um momento comovente no último domingo, 27. Isso porque ela levou o seu filho, José, de 1 ano, para ser apresentado na igreja evangélica.

Ela é frequentadora da Igreja Lagoinha Alphaville, na Grande São Paulo, e realizou uma cerimônia de apresentação do bebê para Deus e os fiéis da congregação. Nadja e o marido, o político Danilo Joan, ficaram emocionados durante a celebração no palco da igreja enquanto agradeciam pela vida do filho.

Nas redes sociais, vários amigos que estavam na igreja compartilharam fotos do momento e chamaram José de ‘milagre' por causa da história de dele. Isso porque ele ficou 6 meses na UTI neonatal após nascer prematuro junto com o irmão gêmeo, Antônio, que morreu com 17 dias de vida.

Por que Nadja Haddad teve um parto prematuro?

A apresentadora Nadja Haddad viveu momentos desafiadores ao engravidar de gêmeos. Ela realizou o sonho de ser mãe por meio da fertilização in vitro. Porém, a gestação teve complicações e ela precisou ser internada para ficar em repouso.

Nadja teve o amadurecimento precoce das placentas dos gêmeos e entrou em trabalho de parto perto de completar 6 meses de gestação. "[O parto prematuro] Foi um amadurecimento das minhas placentas fora da época. As minhas placentas já estavam em um estado - eu não sei explicar tecnicamente - mas ao ponto de uma criança que estava para nascer. Então, elas amadureceram mais rápido do que deveriam. Foi por problemas nas placentas", afirmou ela, recentemente.

Com isso, os bebês nasceram prematuros extremos e precisaram ficar na UTI Neonatal. Eles nasceram muito pequenos e enfrentaram desafios com a saúde durante a internação. Inclusive, o bebê Antônio não resistiu e morreu com apenas 17 dias de vida, em maio de 2024.

O bebê José lutou bravamente pela vida e conseguiu ganhar peso e crescer durante os 6 meses que passou na UTI. Em novembro de 2024, ele recebeu alta hospitalar e foi para casa. Desde então, ele faz sessões de fisioterapia para melhorar o seu desenvolvimento por causa da prematuridade.

