Grávida, Maíra Cardi emociona ao compartilhar detalhes da primeira ultrassonografia

Grávida de três meses, Maíra Cardi exibiu detalhes de sua primeira ultrassonografia e dividiu como tem ajudado Sophia a se conectar com o bebê

Nesta segunda-feira, 28, Maíra Cardi dividiu com os seguidores os detalhes da primeira ultrassonografia de seu bebê com Thiago Nigro. Grávida de três meses, a influenciadora mostrou como foi a conversa com o médico e como tem feito para a filha, Sophia, de 6 anos, se conectar com o irmão.

Maíra decidiu contar com dois especialistas para o pré-natal: um de acompanhamento geral e outro dedicado à gestação. "Tenho meu médico de vida e o que faz o acompanhamento da gestação. A gente tem os dois. Estou vindo a primeira vez nessa gestação para ver como está o baby.", disse ela em seu perfil oficial.

Ainda durante o vídeo, a influenciadora contou que Sophia, fruto do antigo relacionamento de Maíra com Arthur Aguiar, está demonstrando sinais de ciúmes desde o anúncio da gravidez. "Tentamos incluir mais ela e criar uma conexão nesse momento poque percebemos que a Sophia ficou com um pouco de ciúmes. Depois que descobrimos a gravidez, ela ficou mais carente e acho que muito é ciúmes", contou.

Vale lembrar que Maíra descobriu a nova gestação apenas três meses depois de sofrer uma perda. Na época, ela já se preparava para iniciar um tratamento de Fertilização in Vitro (FIV), mas, segundo o médico, acabou engravidando de forma natural no fim de fevereiro.

Assista ao vídeo na íntegra:

Maíra Cardi compartilha detalhes da primeira ultrassonografia. Foto: Reprodução/Instagram

Qual seria o nome do filho que Maíra Cardi perdeu?

O influencer de finanças Thiago Nigro surpreendeu ao revelar qual seria o nome do filho que Maíra Cardi perdeu há alguns meses, quando ela sofreu um aborto espontâneo. Em um vídeo nas redes sociais, ele contou que o bebê iria se chamar Rafah e disse qual é o significado do nome que escolheu.

"Só que o Rafah trouxe uma benção, ele veio com um propósito e a gente só entendeu isso depois. Rafah significa o Deus que cura”, disse ele. Então, Thiago contou que entendeu que a perda do bebê foi uma forma de ajudar Maíra Cardi a descobrir a trombifilia para que pudesse ter outra gestação que fosse até o fim.

"Eu tive a expectativa de viver esse momento com a gravidez anterior e foi uma experiência mágica. Até que a gente sofreu essa perda e nosso filho, que já tinha nome, era Rafah, ele faleceu. Foi muito duro para mim, eu tinha criado muita expectativa, eu queria muito um menino. Isso me frustou muito quando ele faleceu. Quando isso aconteceu, a gente tomou a decisão de fazer FIV ao invés de tentar natural”, disse ele.

E completou: "Só que o Rafah trouxe uma benção, ele veio com um propósito e a gente só entendeu isso depois. Rafah significa o Deus que cura. A gente só entendeu depois o sentido de tudo isso. A gente descobriu que a Maíra tem um risco, uma doença, e que se o Rafah tivesse chegado até o final, até o nascimento, muito provavelmente a minha esposa iria morrer. Ela não estava tomando uma medicação que deveria porque a gente não sabia que ela tinha o que ela tem: trombifilia. No final das contas, essa perda fez duas coisas: permitindo que a gente descobrisse o que a minha esposa tem e fazendo com que a minha esposa sobrevivesse. E a gente entendeu o conceito do nome: ele não veio para curar os outros, ele veio para curar a minha própria casa. Ele me curou e curou a minha esposa”.

