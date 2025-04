Bia Miranda afirma que não irá mais expor a filha recém-nascida: ‘Deseja o mal’

A influenciadora digital Bia Miranda revela que optou por não mostrar sua filha Maysha, que segue internada na UTI; saiba detalhes!

Bia Miranda usou suas redes sociais para comunicar aos fãs que não pretende mais expor sua filha recém-nascida. A influenciadora digital tem compartilhando atualizações sobre o estado de saúde de Maysha, que nasceu prematuramente e está internada na UTI de uma maternidade no Rio de Janeiro desde o nascimento no dia 23 de abril. Além de ser mãe de Maysha, Bia também é mãe de Kaleb, de 10 meses.

A influenciadora comentou que o uso de celulares na UTI é bastante restrito por motivos de segurança. “A gente até pode levar o telefone para dentro, mas tem que colocar no saquinho e fica dentro de um saquinho transparente”, explicou Bia em suas redes sociais.

Bia tem se comunicado com os seguidores apenas por meio de mensagens e atualizações breves, já que a gravação de vídeos dentro da UTI não é autorizada.

A jovem ainda explicou que, para conseguir gravar vídeos e falar com mais liberdade com os seguidores, é necessário deixar a UTI. “Não tem como eu, na UTI com a Maysha, ficar gravando stories para vocês, por isso eu fico o dia inteiro sumindo”, disse.

A influenciadora contou que ainda recebe mensagens de fãs pedindo atualizações sobre a bebê. Em resposta, Bia reforçou que não se esqueceu da filha nem dos seguidores. “Não, gente, não é que esqueço. Já expliquei que não dá para ficar filmando, e eu nem quero postar foto dela. Sempre tem alguém que deseja o mal” , declarou.

Bia revelou a criação de um perfil exclusivo para Maysha nas redes sociais. “O Insta dela é esse. Eu estou sempre atualizando vocês qualquer coisa” , comentou.

Bia Miranda fala sobre a exposição da filha - Foto: Reprodução/Instagram

Bia Miranda fala sobre a exposição da filha - Foto: Reprodução/Instagram

Leia também: Psicóloga alerta Bia Miranda com filha recém-nascida na UTI: 'Um luto'