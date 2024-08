Virginia Fonseca arruma mala de maternidade para receber José Leonardo

Virginia Fonseca se prepara para o nascimento de José Leonardo, seu terceiro filho com Zé Felipe e prepara a mala da maternidade

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 48 milhões de seguidores. Casada com Zé Felipe, a digital influencer é mãe de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de um, e está à espera de José Leonardo.

Já no nono mês de gestação, a famosa está contando os dias para o nascimento do filho caçula. Em seu Instagrm Stories, Virginia publicou uma foto em que mostrou a mesa de sua sala repleta de roupas de bebê e contou que já estava preparando a mala da maternidade. "Roupinhas do Zé Leonardo usar na maternidade", escreveu ela.

Algumas horas depois, Virginia Fonseca compartilhou uma foto em que aparece de pijama na frente do espelho. Com a blusa levantada, a famosa exibiu o barrigão da gravidez.

Futura festa de Maria Alice

Virginia Fonseca divertiu seguidores ao compartilhar uma conversa do amigo, Hebert Gomes, com a filha dela, Maria Alice, de três anos, na sexta-feira, 30. No registro, o assistente pessoal da empresária sugere que, futuramente, a pequena comemore os 15 anos de forma luxuosa e pegue o jatinho da família emprestado para festejar no exterior. A ideia preocupou a mãe da menina.

"Maria Alice, no seu aniversário de 15 anos, você não precisa ter uma festa de 15 anos aqui no Brasil. Você pode ir para fora! Você fala assim: 'mamãe, você me empresta o jato, só por uma semana? Eu quero que você pegue um hotel e minhas amigas vão comigo no avião'. É isso, Maria", sugeriu Hebert. No entanto, Maria Alice não ligou muito para o assunto.

Preocupada que a ideia vire uma cobrança futura da menina, Virginia reagiu: "Eu quero que essa criança venha com essas ideias, viu? Eu já sei em quem eu vou dar o 'croc'", brincou ela.