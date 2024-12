Virginia faz festa para funcionários e ganha presente especial de um deles

Em sua mansão, Virginia faz festa de fim de ano com seus funcionários e se surpreende com presente personalizado no amigo secreto; veja

A influenciadora Virginia Fonseca fez uma festa de fim de ano para seus funcionários nesta sexta-feira, 13. Em sua mansão em Goiânia, ela reuniu os mais de 15 colaboradores que tem em sua casa para um churrasco com amigo secreto.

Além dela, Zé Felipe, a mãe, Margareth Serrão, os filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, participaram do amigo oculto com as seis babás, os motoristas, os seguranças, as cozinheiras, as responsáveis pelos cuidados do lar e os assessores dos famosos. Na brincadeira, a apresentadora se surpreendeu ao receber um presente personalizado.

O funcionário Hudson contou que sabe pintar e impressionou a todos ao fazer um quadro da patroa. Virginia Fonseca então ficou lisonjeada com o mimo autêntico. Após a troca de lembranças, a empresária e o marido distribuíram cestas para todos comemorarem o Natal com suas famílias. Além de muitos itens, eles colocaram envelopes com notas cem.

Meses atrás, Margareth Serrão impressionou ao mostrar as acomodações dos colaboradores na mansão. A mãe da apresentadora revelou que eles têm cozinha completa separada e quartos com ar condicionado.

Veja o quadro que Virginia ganhou:

Virginia se preocupa com pedido de Maria Alice para presente de Natal

A primogênita de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice, de três anos, é fã de fantasias e super-heróis. Quem segue o casal de famoso sabe que a menina vive vestida de algum personagem e nesta sexta-feira, 13, surpreendeu a mãe ao revelar o que gostaria de presente de Natal.

Usando um macacão verde de um super-herói, a herdeira mais velha da influenciadora digital e do cantor apareceu brincando na brinquedoteca da mansão em Goiânia até que contou para Virginia qual é seu desejo para a data especial. Veja mais o que aconteceu aqui!

