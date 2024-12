Virginia surpreende funcionários com cestas de Natal com notas de cem; veja

Em festa de fim de ano em sua mansão, Virginia surpreende funcionários com cestas de Natal e com envelope com notas de cem

A influenciadora Virginia Fonseca fez uma festa de fim de ano para seus funcionários nesta sexta-feira, 13. Em sua mansão em Goiânia, ela e Zé Felipe ofereceram a confraternização com churrasco e surpreenderam os colaboradores com um mimo especial.

Após trocarem presentes em um amigo oculto com todos da família, incluindo as crianças até José Leonardo, e os funcionários, os famosos distribuíram cestas recheadas de produtos e um envelope preto. A apresentadora então alertou para que os colaboradores abrissem a "carta" para verem o que tinha.

Foi então que eles ficaram surpresos ao encontrarem várias notas de cem. A empresária então comentou que a quantia é para ajudar na ceia de Natal de suas famílias. Todos celebraram o agrado de fim de ano.

Durante a brincadeira de amigo secreto, Virginia Fonseca foi surpreendida ao ganhar um presente personalizado de um dos funcionários. Hudson, que foi quem a tirou, impressionou com sua habilidade artística ao pintar a patroa com perfeição em uma tela.

"Hoje tá sendo a confraternização com a equipe de casa! Muita gratidão a todos que nos ajudam e fazem parte da nossa vida, 2025 estaremos juntos se Deus quiser! 2024 É NOSSO, TODA HONRA E GLÓRIA A DEUS", escreveu a loira ao postar os cliques de sua equipe.

A relação de Virginia com seus funcionários

Quem acompanha Virginia Fonseca e Zé Felipe na rede social sabe que eles têm uma ótima relação com as pessoas que trabalham em sua mansão. Tanto que, na última viagem que fizeram para Bahamas, eles levaram as babás dos filhos e o motorista Saraiva. Nas últimas semanas, a influenciadora marcou presença na festa de 15 anos da filha do colaborador e recebeu críticas por aparecer com uma roupa simples após uma dia cheio de compromissos e até viagens.

Na ocasião, ela se defendeu ao receber os comentários. “Tem dois tipos de pessoas no mundo”, disse ela, que exibiu as mensagens contraditórias: “Máximo respeito. Seu dia totalmente corrido, trabalhou, deu atenção para as filhas, viajou, mas foi no aniversário dela // Me desculpa, mas precisava ir com essa roupa?”. Após isso, Virginia disse: “Não estou nem ligando para essa mulher falando da minha roupa, mas postando para vocês verem que como existe gente mal amada e sem noção (risos)”.

Meses atrás, Margareth Serrão impressionou ao mostrar as acomodações dos colaboradores na mansão. A mãe da apresentadora revelou que eles têm cozinha completa separada e quartos com ar condicionado.