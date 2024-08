Filhas de Virginia dão show de fofura ao formarem dupla musical: 'Orgulho'

Nova dupla? Filhas de Virginia dão show de fofura ao surgirem cantando e tocando piano juntinhas; veja o vídeo de Maria Alice e Maria Flor

As filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice e Maria Flor, deram um show de fofura ao protagonizarem mais um momento juntinhas. Nesta terça-feira, 27, a influenciadora postou um registro das herdeiras formando uma dupla musical e encantou os internautas.

Mostrando que puxaram a família do pai e do avô, o sertanejo Leonardo, as meninas apareceram cantando e tocando um piano infantil. O momento cheio de talento foi gravado pela apresentadora do SBT, que provou ser mamãe coruja ao babar pelas garotas.

"Olhem essa perfeição gente dupla M.A e M.F cantando pra gente! O coração da mamãe fica como?! Cheinho de orgulho e amor obrigada Deus pelas minhas princesas", publicou Virginia o vídeo delas mostrando que levam jeito para música.

Apesar da animação no vídeo, as filhas da empresária com Zé Felipe estão doentes e por conta disso a famosa teve até um breve "sumiço" da rede social. É bom lembrar que o primeiro menino do casal, José Leonardo, tem previsão para nascer em setembro.

Virginia Fonseca chora com atitude da filha com a irmã

A influenciadora Virginia Fonseca compartilhou um momento único de suas filhas com Zé Felipe, Maria Alice e Maria Flor. Na quarta-feira, 21, a apresentadora do SBT postou um vídeo da reação que a caçula teve com a irmã mais velha ao chegar da escola e encantou os internautas.

Isso porque, a mais nova mostrou ser apaixonada por Maria Alice ao perguntar por ela logo ao chegar em casa. Após se acostumar em um dia com a rotina da escola, Maria Flor chegou contente para abraçar a irmã, que faltou no colégio por estar doente.

"Nesses momentos que eu percebo que fiz a melhor escolha! Eu amo vocês e amo o jeito que vocês se amam. Floflo chegou da escola e a primeira pessoa que ela perguntou foi da Maria Alice, a Maria ouviu e abriu os braços p ela dar um abraço e ela foi correndo, eu não to chorando não, magina", disse emocionada. Veja o vídeo do momento emocionante aqui.