Virginia explica mistério relacionado ao seu jatinho de R$ 17 milhões

Viajando pelo mundo com sua aeronave milionária, dada de presente para Zé Felipe em 2023, Virginia explica significado de letras gravadas no avião

O avião de Virginia Fonseca e Zé Felipe é personalizado. Além do desenho da família, a aeronave ainda leva algumas letras com significado. Em seus stories, a influenciadora digital explicou melhor o quer dizer cada uma delas.

Antes de viajar com o marido e os amigos, a empresária postou a imagem da parte de trás do jatinho, que custou cerca de 17 milhões e foi adquirido em 2023 como presente para o herdeiro de Leonardo e Poliana Rocha.

"Maria's, Zé's (Felipe e Leonardo), Virginia", falou sobre as letras representarem o casal e os filhos. "Toda honra e glória a Deus, 2025 é nosso", escreveu sua frase.

Quando havia acabado de comprar o avião, Virginia Fonseca chamou um padre para benzer o bem antes deles viajarem. "Pedimos o padre pra vir abençoar nosso avião, para que todas as viagens sejam guiadas por Deus! Toda honra e glória a Deus sempre", disse ela na ocasião.

Ainda nos últimos dias, ao iniciar suas orações, a influencer acordou passando muito mal. Após o episódio, ela fez exames e revelou que os resultados deram normais. Foi então que a mãe dela, Margareth Serrão, apontou a possibilidade da influencer estar enfrentando uma batalha espiritual.

Zé Felipe ganha surpresa de Virginia Fonseca no trabalho

O cantor Zé Felipe foi surpreendido por Virginia Fonseca nesta quarta-feira, 19. Após ir trabalhar, o artista recebeu uma surpresa da amada e compartilhou em sua rede social o que a empresária fez para agradá-lo.

Depois de receber flores diversas vezes do pai de seus filhos, a apresentadora do SBT resolveu retribuir o carinho fazendo o mesmo. O herdeiro do sertanejo Leonardo então surgiu com várias rosas vermelhas no colo. Veja a surpresa que a loira fez para o cantor!