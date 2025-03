Gracyanne Barbosa revela se conversou com Belo sobre novo namoro: 'Vivendo o presente'

Após deixar o BBB 25 e reencontrar seu ex-marido, Belo, Gracyanne Barbosa revelou se conversou com o artista sobre o novo relacionamento dele

Após deixar o BBB 25 e reencontrar seu ex-marido, o cantor Belo, no palco do Domingão com Huck, da Globo,a musa fitness Gracyanne Barbosa revelou que ainda não conversou com o artista sobre o relacionamento dele com a influenciadora digital Rayane Figliuzzi. Segundo ela, o assunto não surgiu em suas breves trocas de palavras com o pagodeiro, e, no momento, ela prefere focar em sua carreira.

Em entrevista à coluna Play, do O Globo, Gracyanne destacou novamente que o reencontro foi especial, mas enfatizou que ambos seguem em novos momentos de suas vidas. "Como dissemos no palco, existe um carinho que permanece, mesmo que em outro lugar, fora do contexto do casamento. Faz parte das transformações da vida. Fora do ar, conseguimos trocar algumas palavras, brevemente, por conta da correria. Foi um reencontro respeitoso, como deve ser", falou,

Ela disse ainda que não falou sobre o novo relacionamento de Belo com o ex-marido e ressaltou que ambos estão focados em suas carreiras. "Acabei de sair do confinamento, estou completamente focada nesse momento de pós-reality e nas novas oportunidades que estão surgindo. Ele também está dedicado à carreira dele. Então, esse tema não fez parte dos nossos encontros. Estou vivendo o presente, esse novo capítulo da minha vida, que tem sido uma verdadeira virada de chave."

Vida amorosa

Vale lembrar que Gracyanne está solteira desde que anunciou, em abril de 2024, o fim do relacionamento de 16 anos com o cantor. Recentemente, a ex-BBB abriu o jogo sobre sua vida amorosa e afirmou que um novo relacionamento está longe dos seus planos."Eu acho que hoje eu não tenho espaço para encontrar um novo amor. Eu não estou fechada, mas não vejo tempo. Até antes do BBB, eu estava trabalhando muito, graças a Deus, e eu não saio. Então, eu não conheço novas pessoas e é muito difícil. E eu ainda estou me reconstruindo do fim dessa relação, que foi tão importante", refletiu ela.

