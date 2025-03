Fim do namoro de Hariany e Matheus não foi amigável: ‘Distanciamento’

Hariany Almeida abre o jogo ao ser questionada se falou com Matheus Vargas após o fim do namoro e comenta os rumores com Caio Castro

A influencer e ex-BBB Hariany Almeida revelou que o fim do namoro com o cantor Matheus Vargas não foi amigável. Os dois se separaram há cerca de um mês após mais de um ano juntos, e ela confessou que eles não se encontraram depois que romperam a separação. Inclusive, ela pediu para um amigo falar com ele para que ela pudesse buscar suas coisas.

"Após o término com o Matheus, a nossa relação mudou bastante. Não dá pra dizer que foi um término amigável, não tivemos contato depois. Apenas pedi para que um amigo falasse com ele para que eu pudesse buscar as minhas coisas, é natural que haja um distanciamento, especialmente quando se encerra um ciclo da forma que foi. No entanto, sempre procurei manter o respeito, fui educada assim e nada me atingiu a ponto de eu mudar os meus valores de criação ensinados pela minha família", afirmou ao Portal Leo Dias.

Rumores sobre Caio Castro

Então, Hariany foi questionada sobre os rumores de que estaria mais próxima do ator e piloto Caio Castro. Ela garantiu que eles são apenas amigos. "A minha amizade com o Caio começou há alguns anos, gente! Conheço ele há muito tempo! Nós temos amigos em comum e acabamos nos encontrando em diferentes eventos. Ele é uma pessoa superhumana, com quem adoro compartilhar momentos de descontração e risadas. No Carnaval, tivemos a oportunidade de nos divertir juntos e a mídia acabou fazendo algumas associações, mas nossos encontros entre amigos sempre foram muito leves e divertidos", declarou.

Além disso, a influencer garantiu que sua amizade com Caio não tem chance de evoluir para algo a mais. "Não mesmo (risos), é uma amizade, uma troca de admiração, se fosse algo diferente não caberia para o meu momento de agora que estou super focada nos meus conteúdos das redes sociais, minhas marcas, a segunda temporada do Espelho Amigo que aproveito para soltar de spoiler que terá sim. E ele está sempre focado nos projetos dele como piloto. Temos uma troca de admiração bacana!", contou.

Leia também: Hariany Almeida confessa após término com Matheus Vargas: 'Não vou mentir que é difícil'