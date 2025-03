Zé Felipe ganha surpresa de Virginia Fonseca no trabalho: 'Minha gata'

Após mandar flores várias vezes para Virginia Fonseca, Zé Felipe ganha surpresa da amada no trabalho e surge radiante com o mimo; veja

O cantor Zé Felipe foi surpreendido por Virginia Fonseca nesta quarta-feira, 19. Após ir trabalhar, o artista recebeu uma surpresa da amada e compartilhou em sua rede social o que a empresária fez para agradá-lo.

Depois de receber flores diversas vezes do pai de seus filhos, a apresentadora do SBT resolveu retribuir o carinho fazendo o mesmo. O herdeiro do sertanejo Leonardo então surgiu com várias rosas vermelhas no colo.

Contente com o mimo, Zé Felipe posou sorridente e se declarou para a companheira. "Te amo, minha gata", escreveu ao revelar a surpresa e até exibir o cartão que veio com o buquê.

Ainda nesta quarta-feira, 19, Virginia Fonseca compartilhou fotos ao lado do marido e falou sobre os cliques terem sido feitos pela filha, Maria Flor. Os famosos então se surpreenderam com a habilidade da herdeira do meio, que tem apenas dois anos.

Relembre algumas das vezes que Zé Felipe enviou flores para Virginia:

Poliana Rocha se emociona ao ver postura de Zé Felipe com as filhas

A esposa do cantor Leonardo, a influenciadora Poliana Rocha, compartilhou uma foto de Zé Felipe com as filhas, Maria Alice e Maria Flor, saindo da escola. Nesta terça-feira, 18, a loira exibiu o registro fofo do cantor com as herdeiras na rede social e se mostrou emocionada.

Orgulhosa pela postura dele, por participar da rotina dos filhos, a sogra de Virginia Fonseca falou sobre ter lutado para ter sua família. Poliana Rocha comentou sobre estar satisfeita ao ver seu esforço rendendo frutos. Veja mais o que aconteceu aqui!