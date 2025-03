Preta Gil dá selinho na madrasta e se declara: 'Te amo, mamis'

A cantora Preta Gil usou as redes sociais nesta sexta-feira, 28, para compartilhar uma declaração para a madrasta, a empresária Flora Gil

A cantora Preta Gil usou as redes sociais nesta sexta-feira, 28, para compartilhar uma declaração para a madrasta, a empresária Flora Gil. Em seu perfil, ela publicou uma foto ao lado da atual esposa de Gilberto Gil, com quem ele está casado há cerca de 40 anos.

Em seu perfil, Preta publicou a foto carinhosa em que aparece dando um selinho em Flora e destacou o amor que sente pela madrasta. "Te amo, mamis", escreveu na legenda.

Veja o clique compartilhado:

Preta Gil e Flora Gil - Foto: Reprodução/Instagram

Recentemente, Preta Gil mostrou um encontro especial. A cantora recebeu a visita da amiga Regina Casé e não escondeu a alegria ao viver este momento. Na imagem publicada, as artistas surgiram deitadas, enquanto se abraçavam. "Eu e ela! Te amo infinitamente", declarou a filha de Gilberto Gil na legenda. Veja a foto!

Na Globo, Preta Gil canta abertura de Vale Tudo em tributo a Gal Costa e Dennis Carvalho

Com o fim da novela Mania de Você, da Globo, nesta sexta-feira, 28, a emissora preparou um Domingão com Huck especial para marcar a passagem do horário das nove para o remake de Vale Tudo, que tem estreia marcada para a próxima segunda-feira, 31.

De acordo com informações da colunista Carla Bittencourt, do portal Leo Dias, o destaque da noite fica por conta da apresentação da cantora Preta Gilno palco do Domingão. Ela interpreta Brasil, a música de abertura de Vale Tudo.

A escolha tem um significado especial: a artista é afilhada de Gal Costa, dona da voz original da canção, e a apresentação promete ser um tributo à madrinha e à novela que marcou gerações. A gravação ocorreu nesta quinta-feira, 28, nos Estúdios Globo. Saiba mais detalhes!

