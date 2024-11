Tom Brady faz nova reflexão após anúncio da gravidez de Gisele Bündchen

Após uma semana da gravidez de Gisele Bündchen, Tom Brady faz novo post com texto reflexivo e levanta suspeitas de indireta

A gravidez de Gisele Bündchen se tornou pública na última semana e o ex-marido dela e pai de seus dois filhos, Tom Brady, teria feito uma nova indireta em sua rede social nesta terça-feira, 05. O ex-jogador de futebol americano então postou uma plaquinha com um longo texto.

A frase postada por ele é do ex-presidente norte-americano Theodore Roosevelt e fala sobre fazer seu melhor. "Não é o crítico que faz diferença; nem o homem que aponta como o homem forte tropeça, ou onde o autor dos feitos poderia tê-los feito melhor. O crédito pertence ao homem que está realmente na arena, cujo rosto está manchado por poeira, suor e sangue; que se esforça bravamente; que erra e fica aquém de novo e de novo, porque não há esforço sem erro e fracasso", disse um trecho.

A reflexão postada com coração e mão de oração ainda falou: "Àquele que realmente se esforça para fazer os feitos; que conhece os grandes entusiasmos, as grandes devoções, que se dedica a uma causa digna. Quem, na melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo da grande conquista, e que, na pior, se falhar, pelo menos fracassa ousando muito, para que seu lugar nunca seja com aquelas almas tímidas e corajosas que não conhecem nem vitória nem derrota”.

Essa não é a primeira reflexão que Tom Brady faz em seu perfil na rede social. Um dia após a gravidez de Gisele Bündchen se tornar notícia, ele escreveu sobre o que seria o amor. Segundo fontes próximas disseram ao TMZ, a modelo avisou o ex-marido sobre a gestação com o namorado, o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente.

De 2009 a 2022, os famosos ficaram casados. Na época, a loira se pronunciou em sua rede social para anunciar o término. “Com muita gratidão por nosso tempo juntos, Tom e eu finalizamos amigavelmente nosso divórcio. Minha prioridade sempre foi e continuará sendo nossos filhos, que amo com todo o meu coração. Continuaremos cuidando deles com amor, cuidado e atenção que eles merecem. A decisão de terminar um casamento nunca é fácil, mas nos distanciamos e, embora seja difícil passar por algo assim, me sinto abençoada pelo tempo que passamos juntos e desejo o melhor para o Tom sempre. Peço gentilmente que nossa privacidade seja respeitada durante este período sensível. Obrigada! Gisele”, disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tom Brady (@tombrady)

Gisele Bündchen se emociona ao falar da separação de Tom Brady

A modelo Gisele Bündchen ficou emocionada ao dar uma nova entrevista para a TV norte-americana. Um trecho da conversa dela com a jornalista Robin Roberts já está circulando pela internet e mostrou a top model pedindo uma pausa ao ser questionada sobre o divórcio de Tom Brady.

"Eu acho que há dias mais fácies do que outros e só posso controlar o que faço. Tudo o que experimentei me fez perceber o que quero e o que não quero. No final das contas, se você não for sincero com quem você é, então não funciona”, desabafou ao contar como é criar os filhos após a separação.

