Gisele Bündchen teria avisado ex-marido de gravidez com antecedência, diz site

Antes da gravidez de relacionamento atual se tornar pública, Gisele Bündchen teria avisado o pai de seus filhos, Tom Brady, diz jornal

A gravidez de Gisele Bündchen se tornou pública nesta segunda-feira, 28, mas, parece que o ex-marido e pai de seus dois filhos, o ex-jogador de futebol americano Tom Brady, já sabia que ela estaria esperando seu terceiro herdeiro, do relacionamento atual com o brasileiro Joaquim Valente.

Segundo o site americano TMZ, o ex-atleta foi avisado pela top model sobre a novidade, pois, ela não queria que ele soubesse da gestação pela mídia. Afinal, os dois foram casados por 13 anos e tiveram dois filhos Benjamin, de 14 anos, e Vivian, de 11.

"Gisele não queria que Tom Brady soubesse de sua gravidez com outro homem através de notícias na mídia", contou a fonte para o portal de notícias dos EUA.

Para a People, outra pessoa próxima confirmou que a modelo está esperando um bebê do relacionamento atual com o instrutor de jiu-jitsu. "Gisele e Joaquim estão muito felizes com este novo capítulo de suas vidas e ansiosos para construir um ambiente de paz e amor para toda a família", declararam.

Após a notícia vir à tona nesta segunda-feira, 28, Tom Brady fez um post reflexivo em sua rede social sobre o amor e levantou suspeitas de uma possível indireta para a mãe de seus filhos, com quem ficou de 2009 a 2022.

Na época da separação, a Gisele se pronunciou em sua rede social para anunciar o término. “Com muita gratidão por nosso tempo juntos, Tom e eu finalizamos amigavelmente nosso divórcio. Minha prioridade sempre foi e continuará sendo nossos filhos, que amo com todo o meu coração. Continuaremos cuidando deles com amor, cuidado e atenção que eles merecem. A decisão de terminar um casamento nunca é fácil, mas nos distanciamos e, embora seja difícil passar por algo assim, me sinto abençoada pelo tempo que passamos juntos e desejo o melhor para o Tom sempre. Peço gentilmente que nossa privacidade seja respeitada durante este período sensível. Obrigada! Gisele”, disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tom Brady (@tombrady)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tom Brady (@tombrady)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gisele Bündchen (@gisele)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gisele Bündchen (@gisele)

Gisele Bündchen se emociona ao falar da separação de Tom Brady

A modelo Gisele Bündchen ficou emocionada ao dar uma nova entrevista para a TV norte-americana. Um trecho da conversa dela com a jornalista Robin Roberts já está circulando pela internet e mostrou a top model pedindo uma pausa ao ser questionada sobre o divórcio de Tom Brady.

"Eu acho que há dias mais fácies do que outros e só posso controlar o que faço. Tudo o que experimentei me fez perceber o que quero e o que não quero. No final das contas, se você não for sincero com quem você é, então não funciona”, desabafou ao contar como é criar os filhos após a separação.

Leia também:Conheça Joaquim Valente, pai do terceiro filho de Gisele Bündchen