Ex-marido de Gisele Bündchen faz post após modelo confirmar gravidez

Após gravidez se tornar pública, ex-marido de Gisele Bündchen, Tom Brady fez post reflexivo sobre o amor; ex-jogador é pai dos dois filhos da modelo

A gravidez de Gisele Bündchen se tornou pública nesta segunda-feira, 28, e, após o anúncio o ex-marido da modelo, Tom Brady, fez um post reflexivo em sua rede social. Pai dos dois filhos da top model brasileira, o ex-jogador fez uma publicação sobre o amor.

Mãe de Benjamin, de 14 anos, e Vivian, de 11, frutos do relacionamento com o ex-atleta de futebol americano, a loira está esperando seu terceiro herdeiro, da relação atual com o brasileiro Joaquim Valente, que era seu instrutor de jiu-jitsu. Ao saber da notícia, Tom Brady fez a postagem que levantou suspeitas.

"Espelho no céu… O que é o amor?”, disse o ex-esposa após a gestação da modelo ser confirmada pela assessoria em veículos de notícia.

De 2009 a 2022, Gisele e Tom Brady ficaram casados. Na época, a famosa se pronunciou em sua rede social para anunciar o término. “Com muita gratidão por nosso tempo juntos, Tom e eu finalizamos amigavelmente nosso divórcio. Minha prioridade sempre foi e continuará sendo nossos filhos, que amo com todo o meu coração. Continuaremos cuidando deles com amor, cuidado e atenção que eles merecem. A decisão de terminar um casamento nunca é fácil, mas nos distanciamos e, embora seja difícil passar por algo assim, me sinto abençoada pelo tempo que passamos juntos e desejo o melhor para o Tom sempre. Peço gentilmente que nossa privacidade seja respeitada durante este período sensível. Obrigada! Gisele”, disse.

É bom lembrar que os rumores sobre uma possível gravidez da übermodel começaram após sua ausência no Victoria's Secret Fashion Show, realizado no dia 15 de outubro deste ano. Sendo uma das figuras mais icônicas dos desfiles da marca de lingerie, ela recusou o convite para retornar à passarela, diferentemente de outras brasileiras como Adriana Lima, Alessandra Ambrosio e Isabeli Fontana, que participaram do evento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tom Brady (@tombrady)

Gisele Bündchen se emociona ao falar da separação de Tom Brady

A modelo Gisele Bündchen ficou emocionada ao dar uma nova entrevista para a TV norte-americana. Um trecho da conversa dela com a jornalista Robin Roberts já está circulando pela internet e mostrou a top model pedindo uma pausa ao ser questionada sobre o divórcio de Tom Brady.

"Eu acho que há dias mais fácies do que outros e só posso controlar o que faço. Tudo o que experimentei me fez perceber o que quero e o que não quero. No final das contas, se você não for sincero com quem você é, então não funciona”, desabafou ao contar como é criar os filhos após a separação.

