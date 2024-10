Ticiane Pinheiro expõe motivo de Rafaella Justus não aprovar fotos dela

Após contar que Rafaella Justus não gosta que poste algumas fotos, Ticiane Pinheiro expõe motivo da herdeira não aprovar todos os cliques dela; veja

A apresentadora Ticiane Pinheiro contou o motivo de não ter a liberação de Rafaella Justus de postar todas as fotos que tira da herdeira. Após algumas semanas de falar que recebe ameaças de receber unfollow da jovem, caso compartilhe um clique que ela não aprove, a jornalista explicou melhor a preferência da adolescente ao abrir uma caixinha de perguntas em seus stories nesta sexta-feira, 04.

Após responder se dorme em quarto separado de Cesar Tralli, assim como faz a apresentadora Eliana, a loira expôs o motivo de sua primogênita. Ticiane Pinheiro então contou novamente que na casa do pai, o empresário Roberto Justus, ela tem um fotógrafo profissional para os registros e que por isso acaba sendo bastante exigente.

"Na casa do pai tem um fotógrafo com eles e ela acaba fazendo fotos profissionais! Em casa não tem isso, nas viagens eu faço as fotos, então ela acaba não aprovando minhas fotos", explicou o que acontece.

Em outra pergunta, ela falou sobre não mostrar muito Rafaella e respeitar o jeito dela. "Rafa mora comigo, nossa rotina é do dia a dia mesmo, não costumo fazer muitos vídeos e fotos com ela e ela está numa idade que não curte muito. Eu respeito. Com a família do pai ela tira mais fotos e aparece mais porque eles têm sempre um video maker e fotógrafo com eles", esclareceu.

Recentemente, Ticiane Pinheiro revelou a ameaça de Rafaella Justus, de parar de segui-la, caso poste uma foto que não goste. A revelação da apresentadora foi feita após a atriz Mônica Martelli compartilhar fotos da festa de 15 anos sem a herdeira, que no caso não quis aparecer.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Ticiane Pinheiro mostra proibição de Rafaella Justus

A apresentadora Ticiane Pinheiro mostrou que conseguiu buscar as filhas, Rafaella Justus e Manuella Pinheiro Tralli, na escola, nas últimas semanas. Contente com a oportunidade, a jornalista fez uma foto do momento, mas só a caçula saiu com ela.

Como revelado pela famosa, a mais velha, por estar na adolescência faz algumas exigências para a mãe e não permite que ela poste vários cliques com ela. Inclusive, Ticiane Pinheiro contou que Rafaella Justus faz ameaças caso ela publique algo sem sua permissão.

Divertindo-se com a fase de sua primogênita, a esposa de Cesar Tralli fez a selfie somente com a caçula e falou rindo: "Busquei minhas meninas na escola! Mas só a Manu autorizou a foto".