Ticiane Pinheiro conta que não foi convidada para noivado de Ana Hickmann

Ao ser questionada sobre não ter ido à festa de noivado de Ana Hickmann e Edu Guedes, Ticiane Pinheiro conta que não foi convidada e explica

A apresentadora Ticiane Pinheiro contou o motivo de não ter aparecido nas fotos da festa de noivado de Ana Hickmann e Edu Guedes. Em sua rede social, a esposa de Cesar Tralli abriu uma caixinha de perguntas para matar a curiosidade dos internautas sobre alguns assuntos e explicou por que não marcou presença no evento da amiga.

Após negar rivalidade com a colega do Hoje Em Dia e revelar que não será madrinha da modelo, a herdeira de Helô Pinheiro respondeu sobre não ter ido à festa de noivado, que aconteceu recentemente em um sítio. A famosa então comentou que não foi convidada, mas se mostrou compreensiva.

"Eu não fui convidada para o noivado. A Ana só chamou a família e as madrinhas e padrinhos que ela escolheu!", esclareceu ao postar uma foto da amiga usando o vestido com 100 mil pérolas durante a festa de noivado com Edu Guedes.

Ainda em seus stories, nesta sexta-feira, 04, Ticiane Pinheiro respondeu mais dúvidas dos internautas sobre sua vida, inclusive, ela revelou se dorme em quarto separado de Cesar Tralli. O questionamento surgiu após nos últimos dias Eliana dizer que nem sempre dorme com o esposo. A herdeira de Helô Pinheiro também expôs o motivo de Rafaella Justus não gostar de suas fotos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Ticiane Pinheiro é cobrada após festa de Rafaella Justus

A apresentadora Ticiane Pinheiro foi cobrada por algumas pessoas próximas sobre não terem sido chamadas para a festa de Rafaella Justus. Em seus stories na rede social, a famosa deu satisfação dias após o evento e esclareceu sua seleção.

Após receber várias mensagens elogiando o evento, a esposa de Cesar Tralli contou que também recebeu questionamentos de alguns indivíduos sobre não terem recebido o convite para a celebração de luxo. A loira então esclareceu o que aconteceu e foi direta ao assunto, dizendo que a festa era de sua herdeira, e não dela. Leia mais aqui.