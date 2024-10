Cesar Tralli recebe recado da filha antes de debate na Globo: 'Boa sorte'

Antes de comandar debate na Globo, Cesar Tralli recebe ligação de Ticiane Pinheiro e da filha; Manuella encantou com recado para o pai

O apresentador Cesar Tralli recebeu uma ligação especial em seu celular momentos antes de comandar o debate político na Globo dos candidatos para a prefeitura de São Paulo. Nesta quinta-feira, 03, Ticiane Pinheiro ligou para o marido e a filha deles, Manuella Pinheiro Tralli, encantou ao mandar um recado para o papai.

Tirando um print da tela do celular, a apresentadora do Hoje Em Dia revelou que tem o contato do amado salvo em sua agenda como "vida" e em seguida falou sobre a herdeira estar mandando boas energias para o trabalho do pai.

"Boa noite, papai, e boa sorte no debate! Amamos vocês", escreveu a herdeira de Helô Pinheiro ao exibir as imagens da conversa. "Te amamos, papai", disse ao exibir mais dos carinhos trocados pela celular.

Ainda nos últimos dias, Manuella Pinheiro Tralli teve sua primeira aula de Ginástica Olímpica e a apresentadora acompanhou o momento especial. Ticiane Pinheiro encantou ao exibir os registros da estreia da caçula no esporte.

Na última semana, a famosa postou fotos indo para a Bahia com a pequena. Além de irem a um casamento, as duas aproveitaram a passagem pelo local para curtirem uma praia. A apresentadora surpreendeu com um vestido de R$ 7 mil para o evento.

