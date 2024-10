Ticiane Pinheiro revela se será madrinha do casamento de Ana Hickmann

Descartando rivalidades com Ana Hickmann, Ticiane Pinheiro revela se foi chamada para ser madrinha de casamento da modelo com Edu Guedes

A apresentadora Ticiane Pinheiro falou sobre sua relação com a colega de trabalho, a modelo Ana Hickmann. Nesta sexta-feira, 04, a esposa de Cesar Tralli abriu uma caixinha de perguntas em sua rede social para conversar com os internautas enquanto se produzia para entrar no Hoje Em Dia e tocou no assunto de sua amizade com a noiva de Edu Gudes.

Primeiro, a herdeira de Helô Pinheiro foi questionada sobre ser madrinha do casamento da amiga. Ticiane Pinheiro então contou se foi escolhida ou não para o título. "Não serei madrinha!", escreveu a famosa.

Em outra pergunta, a jornalista foi questionada sobre o que acha das pessoas que desejam criar rivalidade entra ela e Ana Hickmann. "Perda de tempo! Falta do que fazer", falou sobre serem amigas há anos.

Ainda em seus stories, Ticiane Pinheiro respondeu mais curiosidades sobre sua vida, inclusive, ela revelou se dorme em quarto separado de Cesar Tralli. A apresentadora também expôs o motivo de Rafaella Justus não gostar de suas fotos.

Nos últimos meses, após o fim conturbado do antigo casamento de Ana Hickmann, a herdeira de Helô Pinheiro mostrou seu apoio e compartilhou fotos dando carinho para a amiga.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Edu Guedes detalha pedido de casamento que fez para Ana Hickmann

Em entrevista à CARAS, Edu Guedes entrou em detalhes sobre o pedido de casamento: "Quis fazer algo diferente. Foi um pedido diferente que começou no almoço e terminou no jantar", disse ele na ocasião. Depois de Portugal, os pombinhos passaram ainda pelas paisagens paradisíacas do Caribe.

Nas redes, a noiva de Edu compartilhou uma série de fotos do momento especial, ganhando votos de felicidades aos dois de admiradores: “Eu fico tão feliz em te ver feliz! Aproveite cada segundo dessas férias", escreveu uma fã de Ana.