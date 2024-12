Ticiane Pinheiro celebra conquista importante de César Tralli: 'Orgulho'

A apresentadora Ticiane Pinheiro parabenizou o marido, César Tralli, por mais uma conquista em sua profissão como jornalista

A apresentadora Ticiane Pinheiro usou as redes sociais na terça-feira, 17, para compartilhar uma homenagem bastante especial ao marido, César Tralli. A comunicadora, que esteve presente no 'Melhores do Ano 2024' da TV Globo, parabenizou o companheiro mais uma vez por sua conquista na categoria Jornalismo.

Em seu Instagram oficial, Ticiane publicou um vídeo do momento em que Tralli recebeu o prêmio e a mencionou em seus agradecimentos. Bastante orgulhosa do marido, a apresentadora da Record TV ressaltou que sempre estará ao seu lado em todos os momentos.

"Meu amor ganhou pelo segundo ano o prêmio de ‘Melhor jornalista’, ele é bicampeão! Parabéns pela dedicação, humildade, trabalho árduo, pelo seu profissionalismo que agora foi compensado com esse prêmio!", iniciou a famosa na legenda da postagem.

"Você me dá muito orgulho! Te amo e estarei sempre aqui para te aplaudir e te esperar em casa todos os dias com muito amor", completou ela. Ticiane Pinheiro e César Tralli estão casados há 7 anos e são pais da pequena Manuella Tralli, de 5.

Além da caçula, Tici também é mãe da adolescente Rafaella Justus, de 15 anos, fruto de seu antigo casamento com o empresário Roberto Justus.

Ticiane Pinheiro abre álbum de fotos nos bastidores da Globo

Ticiane Pinheiro está na lista de celebridades que marcaram presença no 'Melhores do Ano 2024', ocorrido no domingo, 15, na TV Globo. Apresentadora da Record TV, ela esteve na emissora para prestigiar de perto o marido, César Tralli, vencedor da categoria Jornalismo.

Após a atração, Ticiane usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores alguns registros inéditos nos bastidores do prêmio. Esbanjando simpatia, a comunicadora posou ao lado de famosos como Luciano Huck, William Bonner e Ivete Sangalo; confira detalhes!

