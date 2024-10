Tiago Abravanel relembra decisão após morte de Silvio Santos: 'Era o que ele faria'

A CARAS Brasil teve acesso com exclusividade à participação de Tiago Abravanel no videocast 'Na Palma da Mari' da CNN; o ator fala sobre morte de Silvio Santos, BBB e espetáculo

Com um pouco mais de um mês após a morte de Silvio Santos (1930-2024), Tiago Abravanel (36), neto do apresentador, abre o coração ao relembrar alguns momentos ao lado do avô. O ator dá mais detalhes da relação dos dois e confessa sobre decisão que tomou depois do falecimento do comunicador: "Era o que ele faria".

Quando Silvio Santos morreu, Tiago Abravanel estava em cartaz no Rio de Janeiro com o musical Hairspray. O ator relembra como descobriu a morte do apresentador e menciona que retornou para São Paulo onde foi realizado o enterro de Silvio Santos.

"Ele morreu no sábado, eu voltei para São Paulo, eu estava em cartaz no Rio. Eu não fiz o espetáculo, voltei para cá para ficar com minha família, com a minha mãe, com as minhas irmãs, com as minhas tias. A gente ficou junto ali no sábado", menciona.

Depois do enterro do avô, Tiago Abravanel retornou para a capital fluminense onde encerrou a temporada do espetáculo: "Eu peguei o avião, voltei para o Rio de Janeiro, fiz a última sessão da minha peça. Sem dúvida nenhuma, era o que ele faria. Eu preciso continuar".

O ator fala sobre como vem lidando com a perda do avô e confessa que Silvio Santos nunca vai morrer no coração e na mente do público brasileiro: "Sempre foi um profissional muito dedicado e o trabalho dele era muito importante [...] Ele mudava a vida das pessoas e eu acredito nisso".

"Eu não consigo imaginar que ele não está mais aqui, sabe? Para mim é como se o Silvio Santos não tivesse morrido e ele realmente não morreu na cabeça e no coração de todos os brasileiros. Ele nunca vai morrer. Quem teve a oportunidade de conhecer, de ver, de assistir ele na televisão, ele nunca vai morrer. E é nesse lugar que eu me apoio, nesse lugar que me que eu faço a minha história continuar", declara.

Tiago Abravanel fala sobre esse e outros assuntos em entrevista à jornalista Mari Palma (35), no vídeocast Na Palma da Mari, que estará nas plataformas da CNN POP, braço de entretenimento da CNN Brasil, a partir das 20h na próxima quinta-feira, 03.

'REPRESENTATIVIDADE EM VÁRIAS CAMADAS'

Tiago Abravanel está em cartaz com o musical Hairspray no Teatro Renault, em São Paulo. No espetáculo, ele interpreta Edna Turnblad. O ator analisa que muitas pessoas que identificam com a peça e fala sobre representatividade.

“Eu acho que existe uma identificação pessoal sobre as minorias. Por que a gorda não pode estar [na TV]? Por que é que a mulher preta só tem um dia na televisão para brilhar? Por que essas pessoas não podem dançar junto? Então, existe esse lugar de envolvimento e de entusiasmo pela representatividade e que, muitas vezes, a gente não vê. Hairspray é uma potência porque tem essa possibilidade de representatividade em muitas camadas", analisa.

Tiago Abravanel também relembra sua passagem pelo Big Brother Brasil: “Essa reação do comportamento de quem vive e de quem assiste é muito diferente [...] o que vocês veem na televisão não necessariamente é o que a gente vive, porque vocês estão vendo o ponto de vista daquelas câmeras e não do que a gente está vivendo", finaliza.

