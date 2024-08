Visita ao túmulo de Silvio Santos no cemitério é proibida; saiba o motivo

Fãs de Silvio Santos não podem visitar o túmulo onde o apresentador foi enterrado, no Cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo. Saiba o motivo

O apresentador Silvio Santos faleceu no último sábado, 17, em São Paulo, em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por influenza A (H1N1). Mas seu legado segue eternizado na memória dos brasileiros e, com isso, muitos admiradores pensam em visitar o túmulo onde o empresário foi enterrado, no Cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo.

Contudo, de acordo com informações do jornal O Globo, o lugar não tem acesso liberado ao público. Como se trata de um templo sagrado, somente seguidores da religião judaica têm permissão para entrar. Nos últimos dias, o controle de acesso foi intensificado pela segurança devido ao aumento na procura por visitas.

A instituição, que é administrada pela associação Chevra Kadisha de São Paulo, disse ao O Globo que o “cemitério é um templo santo para a religião” e que, por isso, o acesso não é liberado para o público geral. De acordo com a tradição judaica, mesmo os praticantes do judaísmo não fazem homenagens ao falecido no local de sepultamento.

O enterro de Silvio Santos

O enterro de Silvio Santos aconteceu no domingo, 18, no cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo. Família e amigos próximos do comunicador chegaram ao local logo cedo para a cerimônia restrita que acontecereu no local. As filhas Patricia Abravanel, Daniela Beyruti e o neto Thiago Abravanel foram alguns dos familiares que foram fotografados chegando ao local em seus carros.

Segundo a família Abravanel, o dono do baú, em vida, avisou que não queria um velório público e com muita comoção. Silvio Santos pediu ainda que realizassem seu pedido, respeitando o que desejava, de não explorarem sua passagem.

Além do pedido, de não ter velório aberto, Silvio Santos deixou outra ordem para o SBT. Antes de seu falecimento, ele disse que não queria que preparassem uma programação sobre sua partida. O comunicador acreditava que a preparação antecipada poderia trazer "azar".