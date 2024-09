Tiago Abravanel desabafa após morte de Silvio Santos: 'Foi difícil'

Tiago Abravanel fez um desabafo sobre a morte do avô Silvio Santos e contou que encontrou forças no trabalho para continuar

Nesta quarta-feira, 4, aconteceu a coletiva de imprensa do musical Hairspray, que estreia no Teatro Renault, em São Paulo, em breve. Tiago Abravanel, que interpreta a personagem Edna Turnblad, marcou presença.

Durante a conversa com os jornalistas, o ator desabafou sobre o período de luto pela morte de seu avô Silvio Santos, que morreu no dia 17 de agosto. "Realizar tudo aquilo que eu sempre sonhei e fazer tudo isso ao mesmo tempo, só é possível porque eu amo o que faço, acredito no que faço e tenho pessoas maravilhosas que me ajudam a realizar tudo isso. Acho que, justamente por eu estar fazendo o que amo, passar por momentos delicados, como a perda do meu avô, que foi difícil para mim, assim como acredito que é difícil para o Brasil inteiro lidar com essa perda, o que mais tem me ajudado é justamente continuar fazendo o que amo", disse ele.

Por fim, Tiago contou que avô também seguiria trabalhando se estivesse em seu lugar. "Se ele estivesse aqui e tivesse perdido alguém que amava, por quem tinha um carinho gigantesco, com certeza estaria trabalhando para que isso também fosse combustível para continuar".

Homenagem

O ator e cantor Tiago Abravanel emocionou os seguidores ao realizar uma homenagem ao avô, o apresentador Silvio Santos. O ícone da TV brasileira faleceu aos 93 anos no dia 17 de agosto.

Em seu Instagram oficial, Tiago publicou um longo texto em espécie de ‘carta aberta’ mencionando o grande legado deixado por Silvio, além de ressaltar o quanto o veterano era ligado à família. Ele iniciou a homenagem com a clássica frase 'Eu só acredito vendo'.

"A frase em questão é uma das centenas que foram eternizadas na voz mais icônica e imitada do nosso país. Ela foi dita pelo maior comunicador de todos os tempos - do Brasil ou talvez do mundo. Ela foi dividida com seus grandes amores da vida, mulheres, em sua maioria, nomeadas carinhosamente de 'colegas de trabalho'. Sim, eu estou falando do cara que todo o Brasil conhece: O Animador, O Apresentador, O Comunicador, O Rei da Televisão brasileira. E pensando em tudo o que vimos e vivemos com ele através das telas de TVs de nossas casas, conseguimos acreditar no ícone Silvio Santos", continuou ele.

Em seguida, o neto de Silvio Santos falou um pouco sobre o carisma e a longa carreira do apresentador na TV brasileira. "Por saber falar com o povo, mesmo não tendo o conhecimento de absolutamente tudo. Por levar alegria com seu carisma indiscutível. Por divertir da criança ao mais velhinho com suas brincadeiras. Por fazer do seu picadeiro um grande espetáculo de oportunidades. Por fazer história em tantos momentos importantes do nosso país. Enfim. poderia falar milhões de coisas aqui que comprovem seu legado e sua brilhante realização", declarou.