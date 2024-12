Ratinho se pronuncia sobre polêmica com Simone: ‘Não falei mal dela’

Ratinho se defende após repercussão de fala sobre Simone Mendes e justifica sua declaração sobre atitude da cantora

O apresentador Ratinho se pronunciou sobre a repercussão de uma declaração dele sobre a cantora Simone Mendes. Em seu programa no SBT, ele contou que não falou mal da artista e apenas comentou sobre algo que viu em um evento.

“A Simaria é muito bonita e a Simone também. A Simone diz que ficou brava que eu falei na rádio que… Acho que ela não ficou brava, não. Que ela não gosta de tirar foto. Não é que ela nano gosta… Ela veio no meu programa duas vezes, ela vem e sai correndo, não dá atenção para ninguém. Ou talvez ela tivesse com pressa, não sei”, afirmou ele.

E completou: “Uma vez ela foi lá no Paraná fazer um show e também saiu rápido, não atendeu ninguém. E quem atendia todo mundo era a Simaria. Acho que foi por isso que as duas discutiram aqui no programa”.

Por fim, Ratinho se defendeu. “Mas não falei mal dela, não, viu? Quando eu falo mal, eu falo pra valer. Quer ver eu falar? Jamais falaria mal dela, até porque acho ela uma grande cantora e é uma pessoa bacana. Eu só falo mal de quem não presta”, afirmou.

Ratinho mais uma vez falando sobre Simone Mendes, divo certeiro que só falou a verdade! Mas é aquilo, a verdade dói 🤷🏻‍♀️ pic.twitter.com/dJUOrlpwNI — IRONIA SIMARIA 👠 (@ironiasimaria) December 11, 2024

Maraisa coloca ponto final em polêmica

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, veio à público para se explicar após uma curtida sem querer dar o que falar na internet. Isso porque os fãs viram quando ela curtiu um comentário contra a cantora Simone Mendes, que é sua amiga de profissão.

Tudo começou quando o apresentador Ratinho criticou a postura de Simone nos bastidores das gravações. “A Simone é uma queridinha da televisão, mas quando ela vai participar de alguns programas, ela não é tão bacaninha assim. Ela não tira fotografia, as pessoas vão pedir para tirar foto, e ele não tira, ela corre”, disse ele recentemente.

A declaração dele repercutiu na internet e foi replicada em várias páginas de fofoca. Em um dos perfis, Maraisa curtiu o post sem querer. Então, ela explicou que é amiga de Simone e nunca curtiria algo contra ela. “Qual a dificuldade de entender que curti sem querer? A Simone é uma pessoa muito especial, acabamos de fazer um projeto lindo com outras mulheres. Parem de colocar problema onde não existe”, disse Maraisa.

Então, Simone também defendeu a amiga e disse que acredita nela. “Fica em paz, meu amor, conheço o coração de vocês e sei o quanto são especiais e carinhosas comigo sempre”, afirmou.