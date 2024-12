Gugu Liberato: Exame de DNA de suposto filho vem à tona

Exame de DNA define se um comerciante é ou não um filho biológico do apresentador Gugu Liberato. Saiba o resultado

A disputa pela herança do apresentador Gugu Liberato ganhou um novo capítulo nesta segunda-feira, 9. De acordo com a colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, o resultado do exame de DNA do suposto filho biológico do comunicador foi divulgado.

A colunista contou que os exames de DNA foram realizados em dois laboratórios e apontaram que o Sr. Ricardo Rocha, de 50 anos, não é filho de Gugu Liberato. “Concluiu-se que Antonio Augusto Moraes Liberato não é o pai biológico de Ricardo Rocha”, informou o laudo pericial.

Por enquanto, a equipe de Ricardo Rocha disse que o juiz não se manifestou sobre o caso.

Por sua vez, o advogado das filhas de Gugu Liberato, Nelson Wilians, confirmou o resultado dos exames de DNA em um comunicado oficial. "Exames realizados em dois laboratórios distintos concluíram que Ricardo Rocha, de 50 anos, não é filho do apresentador Gugu Liberato, falecido em 2019. Ricardo havia iniciado, em 2023, uma ação judicial alegando ser herdeiro do apresentador. Contudo, os resultados dos testes encerram a disputa envolvendo sua suposta paternidade. O advogado Nelson Wilians, representante das filhas gêmeas de Gugu, Marina e Sofia Liberato, comentou o resultado de forma breve: "Nota 10 para o exame, aprovado com louvor". O advogado não fez outras declarações", informou.

Vale lembrar que Ricardo Rocha entrou na justiça em 2023 para dizer que poderia ser filho do apresentador. Ele dizia que sua mãe conheceu Gugu em uma padaria e tiveram um breve affair. Na época em que ele nasceu, Gugu tinha 15 anos.

Como foi a morte de Gugu Liberato?

O apresentador Gugu Liberato faleceu no dia 22 de novembro de 2019, aos 60 anos de idade, em um hospital nos Estados Unidos. Ele teve morte encefálica após sofrer uma lesão neurológica em decorrência de um acidente doméstico. Dias antes, ele caiu de uma altura de quatro metros quando estava no sótão da casa da família na Flórida. Ele foi socorrido às pressas, mas não resistiu.

A família autorizou a doação de todos os órgãos dele, que beneficiaram cerca de 50 pessoas. O velório e o sepultamento do corpo de Gugu aconteceram em São Paulo.

